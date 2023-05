Celine Dion cancela su gira por una extraña enfermedad: todo lo que sabemos sobre el síndrome de “estatua humana”

Durante ya más de tres décadas, la cantante canadiense Celine Dion se ha convertido en una de las artistas más respetadas del mundo de la música, altamente apreciada por la mayoría de los músicos del mundo y amada por los fans, por lo que, noticias como la que ha dado recientemente, llenan de tristeza a miles de personas.

La nacida en Charlemagne, Canadá ha inspirado a innumerables cantantes en todo el mundo con su espectacular voz, la cual parece ser un regalo del cielo, pero que, parece que cada vez queda menos tiempo para disfrutarla, pues la terrible enfermedad con la cual la cantante lleva ya tiempo lidiando la ha obligado a tener que cancelar todos sus próximos conciertos.

Celine Dion se ve obligada a cancelar todos sus conciertos por la enfermedad que la afecta desde hace tiempo

Hace tiempo la misma cantante dio a conocer a sus miles de fans que sufre de síndrome de la persona rígida, el cual afecta gravemente su sistema nervioso, generándole rigidez y espasmos en los músculos, algo que interviene muy negativamente en su desempeño en el canto.

Ahora, a través de un comunicado en las redes, la cantante ha anunciado que “Siento mucho decepcionarlos a todos una vez más... y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo hasta que esté realmente lista para volver al escenario... No me rendiré... ¡y no puedo esperar a verte de nuevo!”.

El comunicado tomó a sus fans por sorpresa, pues, con la enorme cantidad de conciertos que Dion tenía agendados, parecía que las cosas iban bastante bien en su lucha contra este síndrome, pero lamentablemente no es así y se han tenido que tomar medidas drásticas.

Celine Dion cancela el Courage World Tour

Este extremadamente raro síndrome, que afecta tan solo a una de cada millón de personas, ha dejado a Celine no solo lidiando con su cuerpo, sino con su salud mental, pues como ella misma lo ha dicho, no poder seguir adelante con una gira es sin duda un golpe bajo a la moral.

A pesar de que la cantante etiquetó la decisión de “gran decepción”, los fanáticos no tardaron en apoyarla sin que les importe tener que esperar más para verla sobre el escenario, pues el comunicado se llenó de comentarios indicándole a Dion que descanse y se tome todo el tiempo que quiera.