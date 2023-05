Mauricio Ochmann presume vacaciones con su novia, pero aseguran que no olvida a Aislinn por este detalle

Mauricio Ochmann va muy en serio con su novia, Paulina Burrola, y constantemente le expresa su amor a través de sus redes con fotos y videos.

El actor deja ver que pasa mucho tiempo con la modelo y una de las cosas que más aman es viajar y presumen cada uno de sus viajes en redes.

Recientemente viajaron a Mykonos y pasaron unos románticos y divertidos días de vacaciones y en pareja.

Mauricio Ochmann presume a su novia pero la comparan con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann compartió un video de su viaje soñado a Mykonos en redes con su novia Paulina Burrola en el que se ven caminando tomados de la mano y posando.

“Días inolvidables en Mykonos!! 💫🇬🇷 Muchas gracias @santaesmeraldamykonos por recibirnos y consentirnos. Nos vemos en la próxima”, escribió el protagonista de ¿Y cómo es él?.

Sin embargo, c riticaron a su novia Paulina Burrola por su “poca naturalidad en el video” y también aseguran que se parece mucho a Aislinn Derbez y por eso está con ella.

“Pero cada vez que veo a su novia se me hace tan parecida a su ex 🙄” “Te buscaste una similar a Aislinn, no la olvidas”, “Te veías mejor con Aislinn”, “se ve que aún no superaste ni olvidaste a Ais, esta se parece mucho”, “te veías más feliz con tu ex, se nota la diferencia”, y “se ve todo tan fingido”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que le dicen esto a Mauricio, pero él se ha enfocado en vivir su amor, e ignora a quienes lo critican y comparan a su novia con su ex, la madre de su hija Aislinn.

Sin embargo, constantemente le muestra su admiración y cariño a Aislinn por ser la madre de su hija menor, Kailani, y deja claro que no hay rencor, ni enemistad, al contrario son los mejores amigos.