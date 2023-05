¿Qué pasó en sus dedos? El detalle en la foto de Dayanara Peralta que reveló un montaje

“¿Qué tal mi nuevo look?”, escribió Dayanara Peralta en un post de Instagram acompañada de una foto con el cabello corto. Los comentarios no se hicieron esperar, entre halagos y sorpresas. Aunque había un detalle que delataba que algo estaba mal en esa foto, eras sus dedos, se veías entrecortados, difuminados y muy raros lo que claramente mostró un montaje mal hecho.

Los internautas se dieron cuenta, “Mucho Photoshop, ni los dedos se te ven”, “tus dedos se ven raros”, “qué le pasó en la mano, falló el filtro o edición de la imagen”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Dayanara Peralta

Pero, efectivamente se trata de un montaje. Maritza Chevez comentó “¿Qué? no, pero bueno cuando quieras cabello largo me tocará ponerte mis extensiones”. A lo que Dayanara respondió “Jajajaja Mari no te infartes es un moetaje. Yo no vivo sin mi pelo”.

Y hace minutos realizó un en vivo con el mensaje “Los engañé”. En el video aceptó que es mala editando y destacó los mensajes sobre lo raro que se ven sus dedos. “Ayer todo el mundo infartado con mi cabello corto”, dijo. Además agradeció a los que le enviaron halagos por su falso nuevo look.

Dayanara en los premios Heat

Dayanara, con tan solo 26 años está nominada en la categoría Promesa Musical en los Heat Latin Music Awards que se realizará el 8 de junio en Punta Cana, República Dominicana.

“Hace cuatro años que empecé mi carrera como solista los veía desde casa, soñando que algún día mi nombre fuera mencionado en esta categoría, solo les digo a mis DaDaBabys y familia Heat que esta ecuatoriana no dejará de trabajar ni un solo día por llevar mi bandera y por no fallarles, vivo y moriré haciendo música para sacarles algunos suspiros”, había dicho cuando se enteró.

También están nominadas Mar Rendón como la Promesa Musical y Andreína Bravo nominada a Mejor Artista de la Región Andina.