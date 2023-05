“Carolina Herrera estaría orgullosa”, Emma Stone y su sobrio look de encaje “total black” en desfile de moda

Tras meses de estar alejada de las pantallas y eventos, dedicada a su hijo, Emma Stone asistió a un desfile de moda este miércoles.

La famosa actriz estuvo junto a otras celebridades como Oprah Winfrey y Jennifer Connelly en el desfile Women’s Cruise 2024 Show de Louis Vuitton.

La protagonista de Cruella se robó las miradas no solo con su belleza, también con un elegante y sobrio look de encaje que encantó a todos.

El elegante look de Emma Stone en desfile de moda por el que aseguran que Carolina Herrera “estaría orgulosa”

Emma Stone asistió al desfile de moda con un look “total black” compuesto por top de encaje, mangas largas, con una falda midi del mismo material, con abertura en las piernas que le daba un toque sexy.

Este atuendo lo complementó con tacones blancos y llevó el cabello suelto, presumiendo su corte de cabello bob, que aporta elegancia y clase.

Además, complementó su look con un blazer oversize negro y una bolsa vinotinto de Louis Vuitton, y su maquillaje fue sencillo pero muy elegante.

Emma Stone ganó puntos con este sobrio look y muchos aseguran que Carolina Herrera estaría orgullosa pues la famosa diseñadora ama los tonos como blanco y negro, pues aportan clase .

“Wow que hermosa está y súper elegante”, “Carolina Herrera estaría orgullosa de Emma, se ve increíble”, “hermosa, deja ver piel, pero con elegancia, me encanta”, “que look tan chic, me encantó ni parece que tuvo un hijo”, “esta mujer es perfecta, sencilla y elegante, la amo”, “creo que este look lo aprobaría Carolina Herrera, súper chic”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Fue en marzo del 2021 cuando la actriz tuvo a su primer hijo, de quien aún se desconoce el nombre y no existen fotos, y ya tiene dos años.

La actriz se ha dedicado a él por completo, pero poco a poco comienza a retomar su trabajo y su carrera, demostrando que las madres pueden hacerlo todo.