El pasado martes 23 de mayo, comenzó a circular un video en redes sociales donde se puede ver a la cantautora de 39 años de edad, Paty Cantú, entrando a un reconocido hotel de la Ciudad de México, de la mano del cantante Leon Leiden, quien es 15 años menor que ella, por lo que se les comenzó a acusar de infidelidad.

Cabe señalar que de acuerdo con la usuaria @chamonic3 en Instagram, Paty Cantú y Leon Leiden arribaron al hotel a las ocho de la noche y lo abandonaron aproximadamente a las tres de la madrugada. Tras la viralización de este clip, nuevos videos comenzaron a surgir.

Paty Cantú fue captada entrando a un hotel con joven cantante y la acusan de infidelidad

Y el influencer y creador de contenido Pablo Chagra mediante su cuenta de TikTok compartió un segundo video donde se puede ver a Leon Leiden abrazando a Paty Cantú mientras se encaminan a la entrada del hotel.

“Recibí esta imagen y se la mandé a Paty Cantú pero no me contestó nada y después dejó de seguirme en redes sociales pero hay varias personas que están señalando a los dos (Leon y Paty) de manera agresiva por tener pareja y los acusan de infidelidad pero no sabemos la situación”, expresó el nuevo conductor de La casa de los famosos.

Asimismo reveló que el se encontró con Paty Cantú durante el concierto de Alejandro Fernández pero iba completamente sola. Cabe señalar que desde 2021, la intérprete mantiene una relación con el actor mexicano Christian Vázquez mejor conocido por su papel en las cintas Mirreyes vs Godínez.

En el caso de Leon Leiden, cantante y productor mexicano con ascendencia alemana, se cree que también mantiene un noviazgo con una persona alejada del mundo del entretenimiento. Por otro lado, decenas de internautas aseguran que esto se podría tratar de una colaboración entre ambos artistas, la cual vería la luz en los próximos días.