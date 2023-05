Nodal revela lo difícil que fue conquistar a Cazzu y calla a quienes la critican por “amarrarlo”

El romance entre Christian Nodal y la argentina Cazzu ha sido duramente criticado desde que lo hicieron público al iniciar a solo meses de la controversial ruptura del mexicano con Belinda, y aunque muchos pensaron que no durarían mucho, la pareja se encuentra en la dulce espera de su primer hijo juntos.

Los peores comentarios cayeron sobre la trapera por su estilo el cual muchos califican de “vulgar” y también por presuntamente quererse aprovechar de la fama del ranchero, sin embargo, él ha dejado claro que ha sido él quien hizo todo lo posible por conquistarla.

Nodal habló como nunca antes de la relación que mantiene con la futura madre de su hija y calló a quienes la señalaron de “interesada”.

Nodal y el arduo trabajo que tuvo para conquistar a Cazzu

Julieta Emilia Cazzuchelli no se la puso nada fácil al intérprete de ‘Ya no somos, ni seremos’, según lo dio a conocer el propio Christian Nodal al revelar detalles de su romance donde mencionó lo difícil que es cortejar a una argentina, debido a que no creen en el romanticismo.

“Tienen desromantizadas muchas cosas, van mucho a terapia, no sólo es que se dejen envolver, son muy inteligentes. mi único consejo es que no se rindan. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil, fue un proceso bonito”, aseguró.

"Nunca se rindan con una Argentina" — Christian Nodal hablando sobre "Cazzualidades". pic.twitter.com/76Erd6D5mP — Christian Nodal (@NodalEncantada) May 21, 2023

Cazzu llegó a cambiarle la vida por completo a Nodal, no solo porque será quien lo convertirá en padre, sino también por la ayuda que le brindó en su peor momento, pues confesó que fue ella quien lo ayudó a iniciar terapias con una psicóloga. Se estima que haya sido tras el polémico momento que vivió por su separación con Belinda, etapa en la que fue duramente criticado por ventilar detalles de su relación y por tatuar todo su rostro.

Más enamorado que nunca reveló que próximamente estrenara el tema dedicado a su pareja el cual ha llamado ‘Cazzualidades’ donde habla de su proceso de conquista.

“Se llama ‘Cazzualidades’ y ya vamos a grabar el video justo terminando lo del show vamos a estar por Miami grabando con Fernando Lugo mi hermanito que lo quiero mucho, es mi director, esta canción es muy preciosa viene de lo muy profundo de mi corazón y va en el proceso de la conquistada”, agregó.