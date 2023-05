Muere Tina Turner a los 83 años: así fue la emotiva despedida de la ‘Reina del Rock’n Roll’

Tina Turner, una de las grandes de la industria musical ha muerto a los 83 años, según ha confirmado su portavoz.

En el comunicado oficial se lee: “Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”.

Seguidores, amigos y colegas de inmediato reaccionaron a la publicación: “¡Devastador! R.I.P a una leyenda absoluta!! ella será extrañada”. “¡Descansa en el poder, leyenda!”. “¡Tina Turner será recordada por siempre! Ya puede descansar en paz y estar con su hijo”.

La estrella nacida en Tennessee, Estados Unidos fue una de las cantantes de rock más queridas, conocida por su presencia en el escenario y una serie de éxitos que incluyen The Best, Proud Mary, Private Dancer y What’s Love Got to Do With It.

Tina Turner nació como Anna Mae Bullock en Brownsville, Tennessee, en 1939 y llegó a ser conocida como una de las mejores cantantes estadounidenses de todos los tiempos. Sin embargo, la cantante se mudó a Suiza, donde obtuvo la ciudadanía y vivió con su segundo esposo, Erwin Bach. Este año celebraron su décimo aniversario.

Tina Turner tuvo cuatro hijos, todos varones, pero lamentablemente, dos de estos fallecieron. El primer hijo biológico de la cantante, Raymond Craig, nació cuando ella tenía solo 18 años el 20 de agosto de 1958. Su padre biológico era el saxofonista de Kings of Rhythm, Raymond Hill, pero fue adoptado por Ike Turner y cambió su nombre a Craig Raymond Turner. Falleció en 2018 dejando a Turner devastada.

En octubre de 2021, Tina entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

“Como seguramente pueden ver por mi radiante sonrisa: estoy encantado de ser incluido oficialmente en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista. ¡Que honor! Estoy agradecida con tantas personas queridas que creyeron en mí y me apoyaron en mi viaje aquí, especialmente a ustedes, mis fanáticos. ¡Sigue rockeando!”, publicó en su Instagram.