Cenicienta tendrá una nueva versión más oscura ¿y sangrienta? Esto es lo que debes saber

Los cuentos infantiles clásicos han dejado de ser inocentes para dar paso a versiones más adultas y oscuras y no, no hablamos de los live actions que Disney ha lanzado en los últimos años.

No hace mucho se estrenó Winnie the Pooh: Blood and Honey en la cual Pooh, junto a Piglet aterrorizan a Christopher Robin y a un grupo de mujeres jóvenes en una casa en medio del bosque.

Ahora será el turno para que la Cenicienta llene la pantalla de sangre y horror de la mano de ChampDog Films e ITN Studios. Ojo, que esta versión no tiene nada que ver con los estudios Disney y aunque aún no se tiene mucha información al respecto, se sabe que se llamará Cinderella’s Curse y se estrenará hacia finales del 2023, justo para la temporada de Halloween.

Según los informes, el rodaje comienza el próximo mes en el Reino Unido y será producida y dirigida por Louisa Warren. El elenco incluye a Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna y Danielle Scott.

“Estoy tan encantada de anunciar que acabo de ser elegida como Cenicienta en Cinderella’s Curse. Empezamos a filmar en julio. No puedo esperar a trabajar con esta increíble producción, director, elenco, escritor y equipo. Un poco abrumado con lo viral ya se fue. Muchas gracias por todo el amor y las publicaciones 🥹💛 Hagamos un poco de magia #cenicienta #horror”, escribió la protagonista en su cuenta de Instagram.

Kelly Rian La protagonista de Cinderella's Curse anunció con emoción el inicio del rodaje (Instagram)

“Este es un giro increíblemente único en la Cenicienta que todos amamos y conocemos. Habrá algunas muertes verdaderamente horribles por sus manos. Creo que los sabuesos gore están de enhorabuena en mi oscura narración”, reveló Louisa Warren al portal Bloody Disgusting.

Cabe mencionar que también se espera la llegada de otras cintas del estilo como Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 y las versiones de horror de Peter Pan´s Neverland Nightmare y Bambi: The Reckoning.

La Cenicienta ya tiene una versión malvada en teatro

Ésta no sería la primera vez que se plantea la idea de un Cenicienta que ha dejado su lado amable y el compositor Andrew Lloyd Webber (El fantasma de la Ópera) es quiene ya la ha llevado a Broadway. Se trata de Bad Cinderella y es un musical con letras de David Zippel y una historia original de Emerald Fennell.

“En el excepcionalmente hermoso reino de Belleville, los campos son idílicos, el príncipe es encantador y la gente del pueblo es deslumbrante. Solo una campesina obstinada se interpone en el camino de la perfección absoluta: Cenicienta. Para los impecables residentes y miembros de la realeza de Belleville, esta damisela ES el problema”, reza la sinópsis.