Martha Higareda nos recuerda que es importante reírse de uno mismo y comparte memes de ella

En las últimas semanas, la actriz Martha Higareda ha sido el hazmerreír del mundo del espectáculo, luego de ofrecer una serie de entrevistas en las que cuenta anécdotas que rayan en inverosímil, por lo que los haters no dudaron ni un segundo para burlarse de ella, incluso hacer parodias y difundir memes.

Ante esto, el presentador de televisión Yordi Rosado, salió en su defensa durante el programa Miembros al aire, el pasado sábado 20 de mayo, en el que afirmó que todo lo que ella dice no es descabellado y él le cree.

Martha Higareda Martha Higareda afirmó que habló a los cuatro meses de nacida.

“Lo que dice Martha Higareda es verdad, lo que pasa es que agarraron 20 años de anécdotas, durante muchísimas grabaciones y de cosas raras que nos han pasado con artistas durante dos años y ella contó.

Ella vive en Hollywood desde hace años. Todo lo que ha dicho es real. La salvó Ryan Gosling, pues ella vive en Los Ángeles. Tú vas a los antros y a esos lugares de moda y ahí están todos esos cuates, que salen igual. Y allá se respeta mucho más que aquí”, sostuvo Yordi.

Además, acotó: “Sus últimas tres relaciones, incluyendo a su exesposo, han sido con productores y escritores importantes de Hollywood, es el medio en el que está. Y que ella ve cosas paranormales junto con su hermana en su casa; y neta yo sí le creo a mi amiga todo”.

Las anécdotas de Martha

Ha sido muchas las que la actriz ha contado en diferentes programas de radio y televisión. Sin embargo, hubo algunas que marcaron a la audiencia. Hace un año le confesó a Yordi que ella habló a temprana edad: cuatro meses de nacida. Algo que dejó atónito al público.

“Yo aprendí a hablar a los cuatro meses y a los ocho meses hablaba muy bien, pero no caminaba. Me sentaban mis papás en sus piernas y decían que era como una niña ventrílocuo porque parecía que mis papás me movían por detrás porque yo hablaba de todo”, contó la protagonista de “Fuga de Reinas”.

Además, aclaró que debido a esto la adelantaron dos años en la escuela y esto la afectó porque cumplía con todas las responsabilidades de un adolescente, pero solo era una niña pequeña. Por supuesto que los comentarios “llovieron” en las redes:

“Yo a los cinco meses comencé a buscar trabajo para ganar experiencia laboral”, “Yo a mis tres meses pedí mi crédito Infonavit, tengo 36 y lo sigo pagando”, “Yo me gradué de ingeniero a los 6 años y ahora estoy jubilado” y “Ni Sheldon Lee Cooper se atrevió a tanto”, le escribieron.

Pero esa no fue el único cuento de la actriz que sorprendió, el de su encuentro con el actor Ryan Gosling fue épico. Relató que ella estaba en un restaurante en Los Ángeles cenando con una amiga, esta se sintió mal y deseaba ir al baño. Martha se paró para acompañarla y en ese momento se resbaló y el protagonista de “El diario de una pasión” la salvó.

También ha contado que su abuelo vio un extraterrestre muerto y que el actor Jared Leto trató de conquistarla, pero ella se negó a dejar a su pareja por él. Además, de que una amiga le aseguró que, en la Luna, Elon Musk tiene bases tecnológicas.

Reírse de uno mismo

Contrario a lo que podría pensarse de que todo el bullying que ha sufrido por las redes pudiera afectarla, la propia Martha en encargó de compartir con sus seguidores los videos de parodias sobre sus cuentos, al tiempo que ella no paraba de reírse.

En uno de los videos, una chica que imita a la actriz afirma que ella estuvo con Jack en el Titanic, que en su collar guarda la voz de Aries, la sirenita, y que además estuvo presente en la última cena. Lo que desató carcajadas en Higareda.

Realmente ella sabe como disfrutar de esos momentos y que, al parecer, tampoco está sola, porque más de un internauta también ha confesado que tiene muchos cuentos casi imposibles de creer.