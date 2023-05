Las críticas solo la hacen más fuerte y Yalitza Aparicio brilló con un sexy crop top en Dior

Desde que despuntó dentro de la película Roma, de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio ha estado en nuestros corazones como una joven guapa, talentosa y exitosa, que no para de acumular logros.

Uno de los más recientes fue su participación en el desfile de Dior realizado en Ciudad de México para homenajear la artesanía local, a Frida Kahlo y más elementos de la cultura azteca, que contó con la presencia de grandes figuras.

Además de la nominada al premio Oscar, también dijo presente Aislinn Derbez, Karla Souza, Esmeralda Pimental y otras figuras de talla internacional como Naomi Watts y Alicia Keys que aterrizaron en Latinoamérica para presenciar el show.

Pero muchas de las miradas se posaron en Yalitza Aparicio que escogió un revelador y sexy outfit para el desfile, el cual dividió opiniones.

Para la cita, la oriunda de Oaxaca escogió un conjunto negro de encaje compuesto por un atrevido crop top y una minifalda, que contó con una larga cola en el mismo tono que equilibró la cantidad de piel expuesta.

Sin embargo, la joven de 29 años no temió mostrar sus atributos, probando que está muy orgullosa de sus curvas y que además es toda una fashionista acompañando su look con una larga trenza, maquillaje en tonos oscuros y accesorios plateados.

Su imagen, de inmediato, se convirtió en centro de la polémica pues hubo quienes celebraron que Yalitza Aparicio haya mostrado su figura tal como es, mientras que otros la criticaron por no asemejarse a los patrones de belleza hegemónicos.

“Ya Yali no tiene cuerpo para ponerse eso”, “Le falta un poco de tela al outfit”, “Creo que no era un evento para mostrar tanto”, “Con todo respeto, pero no destaca ni con el color ni con la forma del vestido”, “El look está bonito pero no en ella”; dijeron de manera cruel en las redes sociales, pero ella no respondió.