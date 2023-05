Final explicado de la serie ‘Besos, Kitty’: ¿la protagonista se queda con Dae o con Yuri?

La serie juvenil Besos, Kitty logró atrapar a las audiencias desde su estreno en Netflix el 18 de mayo con una historia llena de emociones y un elenco de primer nivel encabezado por Anna Cathcart.

La comedia romántica sigue a Kitty Song-Covey desde su llegada a un prestigioso internado en Corea del Sur para conocer más a su difunta madre y reencontrarse con su novio a larga distancia, Dae.

Pero, tras su llegada a Seúl, la adolescente descubre que las cosas en el amor no son tan fáciles como pensaba e inicia un viaje de autodescubrimiento en donde se abordan temas importantes.

Si ya viste los diez episodios de este spin-off de la trilogía de películas A todos los chicos de los que me enamoré y te quedaron dudas, a continuación, te explicamos el desenlace de la nueva serie.

¿Qué pasa en el último episodio de Besos, Kitty?

En el último episodio de la serie, Kitty elige ser honesta con Dae tras el concurso de talentos y le confiesa que le gusta alguien más. Él asume que se trata de Min-ho y rápidamente salta a atacarlo.

Al ver su reacción, la heroína decide terminar la pelea y aclara que no es él de quien está enamorada. Min-ho, por su parte, aconseja a Dae y Kitty ser amigos porque su noviazgo no funciona.

En cuanto el joven se marcha, Kitty revela a Dae que se siente atraída por Yuri desde la fiesta de Min-ho. Su todavía novio la cuestiona sobre por qué decidió volver a su lado si le gustaba ella.

La hermana menor de Lara Jean explica la confusión sobre su orientación sexual que está atravesando y deja muy mal a Dae, quien notoriamente decepcionado termina la plática y se va.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Por otro lado, la directora Jina se reúne con el profesor Alex, el profesor Daniel Lee y Yuri. Ahí finalmente revela la verdad sobre el inesperado parentesco que existe entre ellos.

Jina confiesa a su ex que no reveló su embarazo y dio en adopción a Alex cuando eran adolescentes porque no quería impedir que persiguiera sus sueños de ser cantante, lo cual enfada a Lee.

Luego esa noche, Kitty llama a su papá y le confiesa todo el desbarajuste que enfrenta sobre su sexualidad. Su papá la calma al asegurarle que está bien. En especial, porque es una adolescente.

La jovencita también cuenta cómo va en la escuela, cómo ha crecido en el plano personal y lo mucho que ha aprendido sobre su mamá. Minutos después, comienza a empacar para las vacaciones.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Mientras tanto, se abre con Q sobre su crush por Yuri y lo preocupada que está de no regresar el próximo semestre por sus calificaciones. Él le confiesa que Florian hizo trampa para quedarse.

Tras saber esto, Kitty le aconseja irse con cuidado, lo cual lo ofende y la acusa de hacer juicios. Al día siguiente, los estudiantes comienzan a revisar sus calificaciones en el dormitorio de chicos.

Q comenta a Florian que aprobó, pero se mostró sorprendido al ver que este había desplazado a Dae del primer puesto. Luego, Kitty aparece en el pasillo para ver sus notas y deja a todos en shock.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Luego, Q decide confrontar a su novio por hacer trampa y el guardián del dormitorio de varones denuncia a Kitty por violar las reglas al quedarse dentro de las habitaciones de niños ese semestre.

La protagonista es convocada a una junta escolar y pretende explicar sus razones, pero Jina le informa que la decisión ha sido tomada: ha sido expulsada por romper el código de conducta.

Aunque intenta hacerlos cambiar de parecer con un emotivo discurso en el almuerzo, nada los hace modificar su dictamen. Así es que comienza a empacar para regresar a casa y se despide de Q.

En tanto se prepara para ir al aeropuerto, se topa con Jina, quien le regala una carta de su mamá que no contestó. Ella, a cambio, decide entregarle un casete con canciones que le pertenecía.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Más tarde, Dae descubre que le quitarán la beca tras quedar en segundo lugar, pero está feliz de saber que Kitty pasó. No obstante, Q le revela que fue expulsada y va rumbo a Estados Unidos.

Al descubrir esto, el jovencito pide a su padre que lo lleve de inmediato al aeropuerto con el fin de reencontrarse con Kitty e intentar reconquistarla antes de que vuelvan a separarse para siempre.

¿Kitty y Dae se dan una segunda oportunidad?

Dae logra llegar a tiempo al aeropuerto. Se reencuentra con Kitty, corren hacia el otro y se abrazan fuertemente. Aunque él quiere decirle que todavía la quiere, ella lo interrumpe para terminar.

Sin embargo, dejan claro que son el primer amor del otro y nada podrá cambiarlo. Entonces, los exnovios se dan un último beso y toman caminos separados. Aparentemente, ahora para siempre.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

¿Kitty confesó a Yuri sus sentimientos?

Mientras está en el aeropuerto, Kitty se encuentra a Yuri, quien está ahí para darle la bienvenida a Juliana luego de que su madre decidiera dejarla regresar a KISS y que fueran felices.

La protagonista intenta confesarle lo que ha estado sintiendo por ella antes de partir, pero la conversación es interrumpida por la aparición de su novia. Tras esto, Kitty decide marcharse.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

¿Kitty de verdad no volverá al internado KISS?

Luego de tener aquel encuentro en el aeropuerto, Yuri decide llamar a su madre para pedirle que reconsidere la expulsión de Kitty, por lo que podría volver en una segunda potencial temporada.

Y es que, hacia el final de la entrega, Yuri y la directora Jina están procurando mantener su buena relación, por lo que es muy probable que acceda a la petición que su hija le hizo.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

¿Qué pasa con el profesor Alex?

Después de que la directora revela todo, ella decide acercarse al hijo que dio en adopción y comenta a Yuri que lo invitó a pasar tiempo con ambas en las vacaciones sin importar la opinión de su marido.

Por lo tanto, el joven profesor pasará un tiempo forjando lazos con su mamá y hermana biológica en el periodo vacacional. Posiblemente, también comience a relacionarse mejor con su papá.

¿Quién es el misterioso Simon?

Cuando Kitty toma su asiento en el avión de regreso a su hogar, la adolescente lee la antigua carta que la directora Lim le regresó. En ella, su madre escribió sobre un individuo llamado Simon.

De inmediato, la joven concluye que el misterioso hombre es la persona con la que su madre salió antes de conocer a su padre y casarse con él, pero ni siquiera ella sabe algo más al respecto.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

¿Cómo finaliza Besos, Kitty?

Tras abordar su vuelo, Kitty además descubre que Min-ho ocupa el puesto a su lado en el avión a EE. UU. Él le explica que va a visitar a su madre, mientras ella le cuenta que terminó con Dae.

La revelación mueve a Min-ho para confesarle que se enamoró de ella. Kitty queda sorprendida y no responde, pero no puede evitar que una sonrisa se asome en sus labios mientras el vuelo inicia.

La serie termina con esta escena y varios cabos sueltos, por lo que es probable que esta trama creada por Jenny Han tenga una segunda entrega. Todo dependerá de la aceptación de la audiencia.

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Escenas del episodio final de 'Besos, Kitty' | Netflix © 2023

Besos, Kitty sigue disponible en la plataforma de streaming Netflix.