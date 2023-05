Bárbara Mori ya había llevado tenis en otras alfombras rojas antes de Cannes: ¿la criticaron?

A casi tres lustros de su debut en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 2009, Bárbara Mori regresó por la puerta grande al evento como parte del reparto de la cinta Perdidos en la noche.

En su primera aparición en el festival el 19 de mayo, durante el photocall de la película dirigida por el mexicano Amat Escalante, la estrella llegó con un look que dividió opiniones y dio de qué hablar.

La actriz de 45 años posó ante la prensa en el Palais des Festivals con un vestido de satén azul con escote pico, mangas cortas abullonadas, espalda descotada y falda larga con plisados y abertura.

Mori complementó con unos tenis blancos con los que aportó un toque casual. En concreto, un modelo de la colaboración JW Anderson x Converse lanzado en la colección primavera-verano 2019.

Por último, remató con un maquillaje muy suave y su cabellera peinada en una sencilla media cola, dejando a su belleza natural ser la gran protagonista de su propuesta estilística en esta oportunidad.

Aunque la intérprete de Rubí lucía hermosa en el diseño de Alexia Ulibarri, a muchos no le gustó que eligiera sneakers para su primer atuendo en la septuagésima sexta edición del festival francés

Incluso, las imágenes del momento que compartió en su perfil en Instagram se llenaron de críticas hacia el elegante, pero a la vez cómodo estilismo por no “cumplir” con el dress code del evento.

“¿Con tenis? Qué bárbara”, “No basta con ser bella, ¡vístete a la altura del evento! Ese vestido no es para la ocasión y menos con tenis. No es casual” y “Te amo, pero qué feo te arreglaron con ese vestido y esos tenis” fueron algunos de los comentarios que desaprobaron su apuesta de estilo.