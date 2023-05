¿Cuál es el nombre real de Erika Buenfil?

Erika Buenfil es una de las actrices más reconocidas de México, gracias a su participación en telenovelas como: ‘Perdona nuestros pecados’, ‘Mañana es para siempre’, ‘Amor en silencio’, entre otras, además de ser caracterizada como ‘La Reina de TikTok’ por sus diversos videos divertidos con los que entretiene a todo su público.

Le puede interesar: Erika Buenfil, orgullosa de su edad y cuerpo: “así soy!! Y la queso”

Sin embargo, a pesar que siempre ha sido conocida como ‘Erika’, este no es su nombre real, y esto lo confesó durante el programa de Franco Escamilla, ‘Desde el cerro de la silla’, en donde también estuvieron hablando sobre algunas anécdotas de su vida y carrera profesional.

A pesar de que nunca fue un secreto, la actriz de telenovelas dio a conocer esta información que, para muchos continúa siendo sorpresa. “De entrada, ya sabemos que no te llamas Erika Buenfil, te llamas Teresa”, inicia diciendo el comediante, a lo que la famosa respondió: “Teresa de Jesús Buenfil López”, su nombre completo.

¿Por qué se cambió el nombre?

Como es bien sabido, Erika Buenfil inició su carrera artística a los 11 años de edad luego de que ella fuera con su hermana a un casting para un programa de niños, en donde quedó seleccionada, entre estos destacaban: ‘Cinelandia’, ‘Festivaleando’ y ‘La hora de la merienda con Teresita’; fue en ese momento en que la actriz decidió cambiar su nombre, ya que no quería vender su imagen como la de una mujer adulta y así no ser apodada ‘Tere’ o ‘Teresita’.

Durante la conversación, la actriz dijo que le dieron 3 opciones de nombres para elegir que la acompañaría desde ese entonces, estos eran “Erika, Paola y Michelle”, agregando además que primero la llamaban Paola, pero luego su padre la convenció de que eligiera ‘Erika’ como nombre artístico. “Por una semana me estuvieron diciendo Paola, pero a mí no me gustaba, hasta que me llamó por teléfono mi papá y me dijo: ‘Ponte Erika’; y desde ahí”, confesó la famosa.