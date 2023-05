‘Zoey 101′ regresa y los fans no la recibieron de la mejor forma: Jamie Lynn Spears es el problema

Jamie Lynn Spears regresará para reunirse con sus viejos amigos de Zoey 101, la serie de Nickelodeon que conquistó en 2005 pero ésta vez en formato película.

La cinta se llamará Zoey 102 y veremos a Jamie Lynn Spears retomar su papel de Zoey Brooks, así como a Erin Sanders como Quinn Pensky, Sean Flynn como Chase Matthews, Matthew Underwood como Logan Reese, Christopher Massey como Michael Barret, Abby Wilde como Stacey Dillsen y Jack Salvatore como Mark Del Figgalo

“Más de una década después de que terminara la serie icónica, Zoey Brooks todavía está tratando de descubrir la vida y el amor, esta vez a sus años 20. La pandilla de la Academia Costa del Pacífico (PCA) regresa a Malibú para una gran boda que se convierte en una reunión de preparatoria para el recuerdo”, reza la sinopsis de la cinta.

En 2015, Nickelodeon lanzó un corto titulado What Did Zoey Say? para celebrar los 10 años del estreno de Zoey 101. En este pudimos ver a Zoey y Chase separados y pese a que este está por casarse con otra chica, la cápsula del tiempo que enterraron de jóvenes interfiere en sus planes.

“Me siento más que emocionada de regresar con mi familia de la PCA y continuar la historia de Zoey y todos los personajes que los fans conocen y aman. Como productora ejecutiva, ha sido una emocionante oportunidad de trabajar con semejante talento, así como con Paramount Plus y Nickelodeon”, comentó Jamie Lynn Spears para PEOPLE.

Las polémicas detrás de Zoey 101 ensomebrecen su regreso

El regreso de Zoey 101 tardó mucho en concretarse luego del final de la serie en 2008 y aquel corto de 2015 sin embargo, en esos años la polémica ha ensombrecido el éxito que llegó a tener.

Zoey 101 Jamie Lynn Spears ha compartido recuerdos en el set de Zoey 101 (Instagram)

La serie original fue creada por Dan Schneider, quien también lanzó series como Kenan & Kel , El Show de Amanda, Drake & Josh y ICarly. El productor fue acusado en varias ocasiones de tener comportamiento agresivo con los miembros de su staff además de acosar actores menores de edad. De acuerdo con los testimonios de algunos de estos, como Jennette McCurdy de ICarly, con Schneider (a quien se refiere como “un creador”) imperaba un ambiente extraño e incómodo en los sets.

El productor fue despedido y ahora Zoey 102 estará dirigida por Nancy Hower a partir de un guión de Monica Sherer y Madeline Whitby. Las tres también son productoras ejecutivos junto a Spears y Alexis Fisher.

Zoey 101 La serie ahora regresará como una película titulada 'Zoey 102' (Instagram)

La gran ausente será Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole Bristow en la serie original. La actriz ha sostenido una guerra con Jamie Lynn por difamación. Alexa habría salido del elenco de Zoey 101, tras haber sido víctima de los abusos del productor Dan Schnider y de tener varias peleas importantes Jamie Lynn.

“Recientemente pensé que estábamos bien después de que ella trató de usarme en su video musical de Zoey 101 para verse mejor después de que finalmente me enteré de lo que me sucedió mientras estaba en el set. Me dejaron de lado una vez más durante la estrategia de reinicio de la reunión”, denunció Alexa a principios de 2022.

Fans no rechazan regreso de Jamie Lynn Spears

En redes sociales, internautas reaccionaron a las primeras imágenes liberadas de la cinta, dejando ver un gran descontento. Y es que luego de que Britney Spears hablara abiertamente de los abusos que vivió por parte de su padre y su hermana menor, el rechazo hacia Jamie Lynn Spears creció.

“Nah, yo apoyo a Britney Spears”. “Prefiero que Victorious regrese”. “Preferiría ver un reinicio de Ned’s Declassified”. “¿En qué parte traicionará y robará el dinero de sus hermanas? ¡Dios mío, no puedo esperar!”. “Tantos otros espectáculos que podrías haber revivido aparte de zoey101 que saldrían mejor como un espectáculo para adultos. La guía desclasificada de supervivencia para adultos de Ned sería tan fuerte”. “¿Por qué querría ver a la persona que hizo la vida de Britney Spears tan miserable?? Literal le robó por años!! Su propia hermana!!, se lee en redes sociales.