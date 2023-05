“De vacaciones con el abuelo”, las crueles críticas a Altair Jarabo y su esposo por foto en sus vacaciones

Altair Jarabo es una de las actrices más famosas y exitosas de México que recientemente triunfa en la telenovela Juego de mentiras.

Sin embargo, en su vida personal es muy criticada, especialmente por su esposo, el empresario francés Frédéric García, con quien se casó en el 2021.

Desde que presentó a su pareja causó polémica, pues él le lleva 19 años, tiene 54 y ella 35, y aseguran que parece su abuelo.

Cada vez que la actriz publica una foto o video con su esposo recibe críticas y recientemente sucedió con unas fotos de sus vacaciones en España.

Critican a Altair Jarabo y su esposo por sus románticas vacaciones en España

Altair Jarabo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos de su reciente viaje a España, y en una aparece con su esposo, Frédéric García.

En la imagen aparece la actriz con su esposo abrazados en medio de la calle, demostrando su amor, pero de inmediato llegaron los ataques y críticas por la diferencia de edad.

Altair Jarabo La actriz presumió a su esposo pero recibió crueles críticas (@altairjarabo/Instagram)

“Es bueno salir a pasear con tu abuelo”, “de vacaciones con el abuelito”, “Tan guapa q estas y te casaste con ese viejo p ti q gano la billetera”, “Así quiero un viaje padre e hija😂”, “A caray yo pensé que era su abuelito 🤣”, “El interés y el dinero no es amor 😉”, y “Que bueno que le dediques tiempo a tu papá”, fueron algunas de las crueles críticas que recibió.

A pesar de todo, muchos de sus seguidores la defienden, y aseguran que en el amor no hay edad, y ella ha dejado claro en diferentes oportunidades que no le importa la diferencia de edad ni lo que digan de su esposo.

De hecho, le encanta y ve muchos beneficios en el hecho que su esposo sea mayor que ella. “Te puedo decir que esa diferencia me hace muy feliz. Frédéric es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”, dijo la actriz en una entrevista.

La pareja está a poco de cumplir su segundo aniversario de casados y se muestran muy felices y enamorados en redes, sin importar lo que digan de ellos.