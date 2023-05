¿Quiénes son los hijos de Leticia Calderón? Uno debutará en ‘El amor invencible’

A lo largo de su vida, Leticia Calderón ha interpretado toda clase de papeles, pero ninguno le ha dado mayores alegrías y le ha traído más satisfacciones que el rol de madre de sus dos hijos.

Desde que se estrenó en esta faceta, la estrella ha demostrado ser una mamá superentregada para sus retoños, Luciano y Carlo, fruto de su fallida relación con el famoso abogado Juan Collado.

La famosa crio a sus hijos con su expareja hasta 2007, cuando su idilio terminó en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Desde entonces, se convirtió en mamá soltera sin dejar su carrera.

Eso sí, cada momento que tiene libre lo dedica completamente a pasar tiempo con sus herederos, con quienes ha forjado una estrecha relación y la llenan de un tremendo orgullo hoy en día.

“Para mí ha sido un gran premio, algo hice bueno para merecer a estos dos hijos”, compartió al programa de televisión Sale el sol en el año 2019.

Leticia Calderón es una mamá superentregada a sus dos hijos | Instagram: @letycalderon79

Ellos son Luciano y Carlo, los hijos de la actriz Leticia Calderón

Si todavía no los conoces, a continuación, te presentamos a los hijos de la protagonista de telenovelas como Esmeralda, te mostramos cómo lucen y te contamos lo que se sabe sobre ellos.

Luciano Collado

Leticia Calderón debutó la maternidad el 17 de febrero de 2004 con el nacimiento de Luciano. No obstante, la llegada al mundo de su primogénito fue un momento muy agridulce para la actriz.

Y es que el joven con síndrome de Down, primer producto de su amor con Collado, nació con varias complicaciones de salud cardiacas por las que su vida estaba en grave peligro.

“Cuando nace Luciano lo primero que me dicen es que tenía tres soplos en el corazón y que estaba luchando por vivir, y luego que ‘tiene síndrome de Down”, contó a Suelta la sopa en 2021.

“Como me dijeron que estaba luchando por vivir, yo lo único que quería era que viviera, que no se me muriera, o sea, yo quería salir del hospital con un bebé en brazos”, recordó.

Afortunadamente, el pequeño sobrevivió. Luego la estrella tuvo que enfrentar un duelo y su propio desconocimiento sobre el trastorno de su hijo para poder darle la mejor crianza.

“Claro que me impactó la noticia, porque además de parte de Juan o de parte mía nunca había visto un antecedente de síndrome de Down ni de nada”, contó.

Con la ayuda de su madre, Luciano Collado entró a la universidad | Instagram: @letycalderon79

“No tenía conocimiento, debo aceptar que había una gran ignorancia de mi parte, pero yo dije ‘yo quiero a mi hijo”, aseveró. “Me acuerdo de que le dije a Juan ‘si te quieres bajar del barco, bájate”.

“La que quería tener un hijo soy yo’, y me dijo ‘yo también quería tener un hijo”, rememoró. “Yo me sentí muy apoyada por él, me dijo ‘siempre voy a estar y es mi hijo y lo adoro”.

Desde los tres meses de su primer retoño, Leticia comenzó a estudiar y trabajar con él para enseñarlo a ser independiente. Dedicada a sus hijos, se alejó de la televisión hasta 2008.

Más tarde, en 2010, la famosa intérprete publicó un libro titulado Luciano, un ángel en mi vida en donde se explayó sobre sus vivencias al ser mamá de un niño con síndrome de Down.

“No soy escritora, pero quise compartir con todos ustedes la maravillosa experiencia de tener un hijo con síndrome de Down. Muchas personas piensan que es un castigo, pero les aseguró que no es así”, expresó a la prensa en la presentación de su obra, de acuerdo a El informador.

Leticia Calderón considera a su hijo Luciano un "regalo de Dios" | Instagram: @letycalderon79

Actualmente, Luciano tiene 19 años, su mamá ya le compró el departamento en donde cumplirá su sueño de vivir solo y estudia Gastronomía y Nutrición la Universidad Anáhuac en México.

Aparte, es toda una estrella de las redes sociales, en donde su madre ha compartido varias de las lecciones que le ha dado para que sea un hombre autosuficiente, como aprender a lavar la ropa.

En las próximas semanas, Luciano debutará como actor en El amor invencible, una producción de Juan Osorio para TelevisaUnivisión en donde su progenitora encarna a Josefa de Torrenegro.

El primogénito de Calderón tendrá una participación especial encarnando a un agente policía en la etapa final de la telenovela. De esta manera, cumplirá otro de sus anhelos: convertirse en histrión.

“Luciano sí quiere ser actor, quiere ser policía, quiere ser astronauta, quiere ser presidente, cantante, quiere ser de todo”, expresó a Hoy sobre su hijo mayor, a quien considera “un regalo de Dios”.

“Pero les digo que lo primero es que tienen que prepararse, sean lo que sean, y hagan lo que hagan y a lo que se dediquen el día de mañana, primero tienen que estudiar”, enfatizó al programa en 2020.

Luciano Collado siempre ha tenido el sueño de vivir solo y su madre lo está ayudando a cumplirlo | Instagram: @letycalderon79

Carlo Collado

El hijo menor de Calderón y Collado nació el 19 de febrero de 2005. Su segundo retoño no tuvo complicaciones al momento de nacer, pero la artista pasó momentos duros en su embarazo.

“Cuando estaba embarazada de Luciano me hacen una prueba de sangre para saber si todo venía bien y en aquella ocasión salí yo negativo…”, comenzó a relatar al programa Suelta la sopa.

“Cuando me la hago con Carlo salió positivo y el doctor me dijo, ‘te tengo que hacer una prueba para saber qué clase de anormalidad tiene este bebé”, se acordó en la conversación.

“Le dije ‘no me tocas la panza’ porque había una probabilidad de aborto”, recordó. “Le dije, yo quiero a este bebé como venga. Y ojalá sea síndrome de Down, porque ya sé por dónde”.

La luminaria confesó que no compartió con nadie, ni siquiera al padre de sus vástagos, lo que el médico le había dicho. Por fortuna, cuando Carlo arribó al mundo, “nació completamente normal”, dijo.

Lety Calderón considera a su hijo menor "un gran ángel" | Instagram: @letycalderon79

En una entrevista a Sale el sol, Leticia reconoció que una de sus principales preocupaciones cuando nació su segundo hijo era el cómo explicarle que no era responsable de su hermano mayor.

“Curiosamente, Carlo se ha hecho responsable de su hermano y es con lo que he tenido que luchar estos años”, manifestó durante la plática en 2019. “Decirle, sí, gracias (por cuidarlo)”.

“Yo creo que eres un gran ángel que vino a esta Tierra a protegernos, a cuidarnos, y a ver por tu hermano, pero no ahorita, no mientras yo vivo”, agregó.

Asimismo, apuntó: “Ambos son unos guerreros, cada uno tiene su personalidad, su forma de expresar amor, su forma de ser que yo respeto ampliamente y yo he aprendido muchísimo de cada uno…”.

Carlo y Luciano Collado tienen una estrecha relación | Instagram: @colladocarlo19

En la actualidad, Carlo tiene 18 años de edad, es dueño también de una casa, tiene una gran relación con su hermano y está preparándose para iniciar sus estudios en la universidad en el extranjero.

“Quiere estudiar Ingeniería en Sistemas y Mecatrónica. Es muy bueno para todo lo de las computadoras. Armarlas, desarmarlas, lo de los drones”, compartió a TVNotas a finales de 2022.

“El lugar aún no lo sabemos, estamos haciendo el cochinito para ver qué nos alcanza, porque es bastante caro o veremos si se va a una casa de estudiantes”, añadió la intérprete de 54 años.

Además de su pasión por la tecnología, Carlo es también un gran cantante. Aunque no está en sus planes construirse una carrera artística, sin duda alguna, ha probado tener el talento para triunfar en la música.