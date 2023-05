Laura Flores se divorcia: así fue la relación con su esposo, a quien acompañó en su dura enfermedad

Laura Flores se sinceró con sus seguidores al revelar que ha decidido divorciarse de Matthew Flannery por mutuo acuerdo. Eran muchos los que ya sospechaban de una posible crisis matrimonial ante la ausencia del hombre en sus redes sociales, pero ahora ha sido ella quien decidió exponer la información a través de un comunicado.

Fue en 2019 cuando la pareja inició su relación y en 2020 anunciaron su boda en medio del Covid-19 por lo que no pudieron tener la celebración que deseaban.

“Amigos por este medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo. Matt siempre contará con mi respeto y apoyo y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos”, se lee en su perfil de Instagram.

Pese a la ruptura, la diva de 59 años hizo énfasis en la amistad que mantienen y el respeto que se tienen. Este sería su quinto divorcio.

“Matthew y yo siempre seremos amigos incondicionales. Porque fuimos una parte importante el uno del otro, porque un buen amor jamás se olvida, nos unimos con respeto, y nos separamos con respeto. Les pido su comprensión, nos mantendremos al margen de comentarios sobre éste tema por común acuerdo, así que no habrá declaraciones de ningún tipo”, agrega.

Laura Flores enfrentó momentos duros con Matthew Flannery

Flannery es un hombre totalmente ajeno al mundo del espectáculo, pues ha destacado como empresario en Estados Unidos donde lleva más de 30 años destacando en el rubro de construcción.

Son muchos los edificios, puentes, aeropuertos y carreteras que se encuentran entre los proyectos en los que ha participado el exesposo de la artista.

Sobre su historia de amor se conoce muy poco, sin embargo, uno de los momentos que los mantuvo más unidos que nunca fue la extraña enfermedad por la que atraviesa Matthew la cual afecta su sistema inmunológico.

En medio de lágrimas llegó a conversar Laura en distintos programas sobre su salud tras permanecer hospitalizados y debatirse entre la vida y la muerte.

El hombre que la trataba “como una reina” mantiene un tratamiento médico para que su hígado y páncreas funcionen de manera correcta. Durante los años que estuvieron juntos fueron varios los momentos que tuvieron que acudir a los hospitales para recuperar su salud.

#LauraFlores rompe en llanto por delicado estado de salud de su esposo #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/0g5lATxuus — De Primera Mano (@deprimeramano) November 24, 2022

“Sigo adelante porque están mis hijos, y si me pongo a llorar como Magdalena y no resuelvo, ¿a dónde vamos a parar? Entonces trato de ser fuerte y de vivir una vida “normal”, porque cuando me he llegado a quebrar, veo que a ‘Matt’ eso no le ayuda (…) Él sabe que tiene que cuidar su sistema inmunológico por medio de gammaglobulina, pero muchas veces, a pesar de esa dosis, se presentan fallas en el funcionamiento”, llegó a revelar en entrevista para TVyNovelas.