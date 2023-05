Ante crueles críticas a su hijo menor por su peso en esta foto, Victoria Ruffo lo defiende como una leona

Victoria Ruffo es una de las cantantes más famosas y exitosas de México que a sus 60 años sigue cosechando éxitos y recientemente protagonizó Corona de lágrimas 2.

Pero, más que una gran actriz es una excelente madre, y tiene tres hijos José Eduardo Derbez, y los gemelos Victoria y Anuar Fayad, que son su vida entera.

La famosa actriz constantemente los presume a través de sus redes, y deja ver que pasa mucho tiempo con ellos y se ve muy feliz.

Recientemente, en el Día de la Madre, la famosa dejó ver que pasó un día muy especial con sus dos hijos gemelos, y su esposo Omar Fayad, pero criticaron a su hijo.

Critican a hijo de Victoria Ruffo en el Día de la Madre y dejan ver lo peor de las redes

Victoria Ruffo publicó una foto en lo que fue su comida del Día de la Madre con sus hijos y su esposo en un restaurante y escribió “@anuar_fm @vickyfa530 ❤️❤️❤️ comida! Día de las madres!🎈🎈🎈”.

Aunque recibió muchas felicitaciones por el día de la Madre, su hijo recibió crueles críticas por su físico, y dejaron ver lo peor de las redes, arruinando su hermosa publicación.

“Victoria, no sigas permitiendo que ese niño siga subiendo de peso”, “pero ese chico va a rodar, está muy gordito”, “Victoria tú y tu hija hermosas, pero ese niño no se parece a ti, muy feo”, “tienes que prestarle atención a la salud de tu hijo, no está nada saludable”, y “tu hijo está pasadito de peso, tienes que hacerlo bajar o va a rodar”, fueron algunas de las crueles críticas en redes a Anuar.

Sin embargo, Victoria no se quedó de brazos cruzados, y al ver tanto “hate” por parte de sus seguidores, compartió en sus historias de Instagram una foto que su hijo Anuar publicó, en la que salía con ella y escribió “Te amo”, dejando claro que le da igual lo que digan o piensen de su hijo, ella lo ama como es.

El joven solo tiene 18 años y no debe ser sometido a este tipo de ataques que solo afectan su autoestima, debemos comenzar a ser más cuidadosos y respetuosos y no atacar ni a mujeres ni hombres por su físico o su peso específicamente, especialmente cuando nadie pide tu opinión.

Victoria ama a sus hijos y siempre está al pendiente de ellos, así lo deja ver a través de sus redes, así que nadie tiene derecho a juzgarla como madre y decir que ha descuidado a su hijo.