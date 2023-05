Jason Momoa deja el “cuerpo de papá” y estas cuatro fotos demuestran que ahora es un “papacito”

Un tráiler de “Aquaman y el reino perdido” fue presentado la semana pasada durante el CinemaCon 2023 y en el que su protagonista Jason Momoa luce mejor que nunca. Su cuerpo escultural despierta pasiones en miles de mujeres. Él es uno de los actores de Hollywood con mejor está en forma.

Sin embargo, tuvo que dejar de lado, por un tiempo, su rutina de ejercicios por temas de salud, puesto que su interpretación como super héroe le causó una hernia y algunas lesiones durante las grabaciones de la cinta.

Él mismo admitió que tenía un “cuerpo de papá”, pues ya no hacía abdominales, pero esto ahora es cuestión del pasado. Ahora está dedicado de lleno a obtener de nuevo sus “cuadritos”, por lo que se convirtió en la portada de la revista Men’s Health, donde posó sin camiseta, mostrando sus atributos.

El actor de 43 años, le contó al medio de comunicación su rutina para mantener una espectacular figura. “Hace columpios con pesas rusas para desarrollar una fuerza explosiva en las caderas, y también golpean tus abdominales y antebrazos. Comience con 3 series de 6 a 8 repeticiones, 3 veces por semana”, explicó el artista.

Escalar es una de las actividades preferidas del antagonista de “Rápidos y Furiosos 10″, que se estrenará el 19 de mayo: “Una buena escalada acelera el ritmo cardíaco mientras quema los antebrazos, los abdominales y los músculos de la espalda”.

Este deporte lo conoció en su adolescencia a través de su madre y por esto afirmó: “Escalar es lo que me mantiene conectado a tierra en un mundo caótico que solo quiere más de mí. Me mantiene centrado, me mantiene en la tierra, me mantiene humilde y me mantiene entusiasmado”.

Hasta Charlize Theron cayó rendida a sus pies

El también productor de “Chief of War” es capaz de dejar con la boca abierta hasta a la mismísima actriz Charlize Theron, pues ella cuenta que durante el rodaje de la saga de “Rápido y Furiosos” la seguridad de Momoa la deslumbró.

“Llevaba una camisa de encaje abierta que flotaba a su alrededor, el pelo, el cuerpo… Era tan impresionante que no podía dejar de mirarle, hasta que me di cuenta de que yo también estaba en la escena y me tocaba actuar”, contó la surafricana.

Otras las actrices que se rindió ante su carisma fue la exesposa de Johnny Depp, Amber Heard, quien interpreta a “Mera”, la pareja de “Aquaman”: “Su corazón y personalidad son tan grandes como él”, y aseguró que a él le encanta hacer reír a todos.

Aún permanece soltero desde enero de año pasado cuando anunció al mundo que su matrimonio con Lisa Bonet se había acabado tras 16 años de romance que dejó dos hijos: Lola, de 15, y Nakoa-Wolf, de 14.