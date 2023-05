Estas son las consecuencias que podrían afectarte por la huelga de escritores de Hollywood

Las negociaciones no tuvieron ningún fruto y los escritores de Hollywood iniciaron mayo con una huelga indefinida para pedir mojeras en sus salarios, así como obtener regalías de sus producciones, pues desde la llegada del streaming todo esto desmejoró considerablemente.

El sindicato de los guionistas de cine y televisión, que alberga a unos 11.500 talentos, se vio en la obligación de paralizar sus actividades porque no llegaron a ningún acuerdo satisfactorio con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Esta es la tercera vez que toman esta medida tan radical, pues en 1988 y en el 2007 hicieron lo mismo.

En esa oportunidad se mantuvieron en paro por 100 días, lo que dio origen a muchos más programas de telerealidad, que no necesitan de guion para ser producidas. Ahora ellos han tomado una medida similar, que implica no escribir ni un guion más, así como tampoco revisar los que ya están terminados ni reescribir.

¿Qué significa este paro?

Ningunos de los miembros del sindicato trabajará en algún programa televisivo de entretenimiento, ni en películas, pues solo se transmitirán los noticieros, incluye los deportivos, y las películas que ya tengan un guion, pero que no podrá ser modificado.

Esto se debe a que ellos alegan que, ante la llegada de Netflix, Amazon Prime, Disney +, HBO y más se ha incrementado el presupuesto para hacer contenido atractivo para estas plataformas, pero dinero que no se ve en los salarios de los talentos, quienes además ven cómo estas grandes empresas del streaming no le pagan las regalías por cada episodio del programa que es retransmitido o vendido en otros países.

El tema de los residuals también fue punta de lanza en 1988, cuando la paralización duró 152 días y ha sido la más larga de todas.

Además de todo esto, también quieren blindar su trabajo contra la Inteligencia artificial (AI), porque exigen que las productoras no usen esta herramienta para crear nuevo contenido partiendo de trabajos escritos por ellos previamente y que tampoco se les pida que reescriban guiones hechos por AI.

¿Cómo afectará esto al televidente o internauta?

Pues, de acuerdo con una información publicada por la agencia de noticias EFE, es posible que desde ya haya una espera indefinida por el estreno de nuevas series o temporadas que se esperaban para el segundo semestre del año.

Pero los primeros que se verán afectados son los programas nocturnos de televisión que se graban el mismo día de su emisión, como los son: Kimmel Live, de ABC; The Tonight Show con Jimmy Fallon, de NBC, y Late Night con Seth Meyers, de NBC, ya que es estos espacios los guionistas escriben los chistes y temas de actualidad a diario.