Evelyn Beltrán se aferra Toni: así prueba que el pasado con Adamari no le asusta

Han sido varias las ocasiones en las que Toni Costa ha dejado ver la buena relación que mantiene con Adamari López, de quien se separó en 2021. Contrario a lo que muchos creerían, los famosos no han tenido problema en compartir espacio ni buenos momentos como cuando estaban juntos después de todo, su máxima prioridad es el bienestar de su hija Alaïa.

Eso sí, ambos han sido libres de rehacer sus vidas y aunque por ahora la conductora se mantiene firme con “no necesitar pareja”, el bailarín ha estado en una relación con la influencer Evelyn Beltrán desde febrero de 2022.

Toni Costa Adamari López y su ex mantienen una gran complicidad (Instagram)

A diferencia de lo mediática que fue su relación con Adamari, Toni ha sido muy discreto con su relación con Evelyn sin embargo, no faltan las publicaciones románticas en sus redes sociales.

Mientras el español sigue fortaleciendo el amor con la influencer, no ha dejado de presumir la complicidad que conserva con Adamari. Algunos incluso aseguran que “está mejor que nunca”, lo que ha despertado curiosidad en torno a cómo lo toma Beltrán.

Así ha reaccionado Evelyn Beltrán a la relación de Toni con Adamari

Con la reciente celebración de la primera comunión de Alaïa, Toni y Adamari dejaron claro el buen equipo que hacen cuando se trata de estar para ella.

Un divertido video en el que aparecen bailando desató euforia entre los fans, quienes les aplaudieron por poner el buen ejemplo para la pequeña. “Nunca habra una trilogia tan perfecta como la de ustedes, bendiciones”. “Hermosa relación hay entre todos. O por lo menos eso es lo que difunden. Por muchas parejas separadas con hijos en común. Aprendan!!!!”. “Simplemente bellos los 3, que ejemplo para aquellas parejas que están separados con hijos, sigan así, su princesa primero que antes de cualquier cosa ! Bravo”, se lee en la publicación.

Posterior a esto, Beltrán y Costa se vieron envueltos en chismes de una supuesta crisis a lo que ambos respondieron que “todo está bien”.

E Evelyn Beltrán (Instagram)

Evelyn y Toni se aferran a su amor

Por otro lado, han sido varias las ocasiones en las que tanto Toni como Adamari han dejado claro que entre ellos ya no hay nada. La llamada “Chaparrita de Oro” incluso señaló a People en Español que “él siempre estará presente” en su vida por ser el padre de su hija, lo cual no implica que exista mayor interés romántico.

“Yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar...Yo tomé una decisión muy consciente de que era algo que tenía que pasar, sin importar la parte externa o la parte pública. Evidentemente algo no estaba funcionando y había que tomar una acción”, dijo en una ocasión en entrevista con People en Español.

Toni Costa / Adamari López / Alaïa Instagram: @toni (Instagram: @toni)

El bailarín también ha defendido su relación con Beltrán de quienes aseguran ella está por interés o que fue “la tercera en discordia”. “Eso es falso, hemos dicho mil veces la verdad: yo ya estaba fuera de mi antigua relación hacía 5 meses, que ganas de hablar cosas que no son, ubíquense ya por favor”, escribió Costa en una publicación de Instagram en agosto 2022.

Esto ha hecho que Evelyn Beltrán se sienta muy segura respecto a la relación que tiene con el bailarín y lo dejó claro a través de una serie de románticas Historias de Instagram.

Evelyn Beltrán Toni Costa vive al máximo su amor con la influencer (Instagram)

Toni y Beltrán suelen compartir en sus redes sociales momentos los viajes que han hecho juntos. Además, la influencer suele publicar mensajes motivacionales para el bailarín ya que suele acompañarlo a sus famosas clases de zumba.