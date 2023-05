De actriz a empresaria: Emma Watson encontró su espacio detrás de las cámaras para crear

Conocida por personificar a Hermione en la saga de Harry Potter, Emma Watson, se convirtió en una de las promesas juveniles de la industria del cine en Hollywood.

Protagonizó otros films como Las Ventajas de ser Invisible y Mujercitas y cuando su carrera estaba en la cúspide, Emma decidió darle una pausa porque “no estaba feliz”.

“Creo que me sentí un poco enjaulada. Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse frente a una película y que todos los periodistas puedan decir: ‘¿Cómo se alinea esto con su punto de vista?’ Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”, dijo en una entrevista al Financial Times.

Aseguró que en algo momento comenzó a sentir frustración “porque no tenía voz, no tenía nada que decir” y entendió que solo quería estar frente a situaciones que, si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma, ‘Sí, lo arruiné. fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor’”, reseñó el portal Milenio.

Descubrió su verdadera vocación

Así que en ese tiempo de pausa que se tomó en su vida, se alió con su hermano Alex Watson y juntos emprendieron un nuevo proyecto lanzando Renais, una ginebra que aseguran “sabe a nostalgia”.

Asimismo, aclaró que no quiere abandonar el mundo del entretenimiento de un todo, pero detrás de cámaras donde enfatiza se siente más cómoda. “Puedo producir y crear desde cero las cosas”.

Recordó que fue en 2021 cuando escribió y dirigió una campaña publicitaria para la marca Prada, el momento que iluminó su mente y dijo “me siento bien con esto”.

“La gente siempre me decía que debía dirigir y producir, incluso cuando estaba en Potter”.

Explicó que en esta etapa también sintió preocupación, de que fuera solo técnico, no creativo, y que “no pudiera aportar lo que creo que es probablemente mi conjunto de habilidades”.

Solo Alex (su hermano) “vino a mí con esto y los amigos pidiéndome favores: ‘Necesito hacer una sesión de fotos’ o ‘Estoy haciendo un video’, lo que me hizo darme cuenta de que en realidad sé mucho sobre eso. Ser director parecía inalcanzable. No creo que tuviera ninguna confianza en eso. Sé que parece raro. Quiero decir, crecí en un set de filmación”.