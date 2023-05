Comentario de Miguel Bosé en programa de talentos provoca indignación en las redes sociales: “Qué asco más grande. Deleznable”

El famoso cantautor y músico español, Miguel Bosé, generó polémica una vez más, esta vez por un comentario que hizo en el programa de talentos Cover Night. Durante la última gala del programa, después de la presentación del concursante Peter López, quien interpretó “Ordinary World” de Duran Duran, Bosé realizó un comentario en tono de broma que no fue bien recibido por los espectadores.

“Bosé tomó la palabra para realizar un comentario que, si bien generó las risas del público que asistió al plató, hizo estallar las redes sociales en su contra”, informó un medio de comunicación. El cantante se refirió a la ropa ajustada del concursante. “Eres el primer concursante que sale marcando el paquete”, le expresó Bosé, lo que fue considerado inapropiado y de mal gusto por varios televidentes y usuarios de las redes sociales.

Luego continuó refiriéndose a la presentación: “Me ha gustado tu actitud, me ha gustado como has ido construyendo la canción. Y adivino que ahí dentro hay bastante más que todavía no puede salir”, agregó Bosé.

[ LEE TAMBIÉN: “Esta canción no la puede cantar un hetero”: Miguel Bosé desata críticas por comentario a participante de Cover Night ]

A pesar de las risas del público presente en el plató, los miembros del jurado, Mónica Naranjo y Juan Magán, parecían incómodos con el comentario de Bosé. Mientras que Naranjo simplemente dijo “o sea es que...”, Magán señaló a la audiencia por reírse y dijo: “¡Qué mala es la gente!”. Bosé, por su parte, se regocijó en su “broma”, afirmando que lo había “puesto en bandeja”.

Sin embargo, en las redes sociales, los comentarios fueron muy diferentes. Muchos usuarios expresaron su desaprobación por el comentario de Bosé, calificándolo de “asqueroso”. Algunos incluso sugirieron que si el comentario hubiera sido dirigido a una mujer, habría habido una reacción aún más fuerte. “Qué asco más grande. Deleznable” y “Si este comentario se hiciera a una chica ya estarían pidiendo la salida (...) pero como es a un chico…”, escribieron.