Conoce a Iker, el pequeño que se robó el corazón de Karol G y que se convirtió en su mejor amigo

“Sueños: viajar, comer pollo, dormir, nadar en el océano”, estas fueron las metas que el pequeño Iker pegó en su habitación en un hotel en Medellín, Colombia, cuando fue a hacer el casting para protagonizar un video de la cantante Karol G.

A sus 6 años, Iker Neftalí ya se ganó el cariño de millones de personas. Cuando apenas tenía cuatro añitos protagonizó un video que mostró toda su inocencia y lo catapultó a la fama cuando el material le dio la vuelta al mundo.

Nació en Nuevo León, en México. La fama le llegó un día el año pasado cuando alguien lo entrevistó en la calle mientras jugaba. Le pidió que hiciera unas piruetas en su bicicleta, pero él fue bien sincero: “(No puedo) porque ando bien goldo (gordo)”.

Le preguntaron si era soltero o casado, y su respuesta se convirtió en parte de su actual seudónimo: “Soy millonario”, desde entonces es conocido como Iker, el millonario. Ahora afirma durante sus entrevistas que es “millonario de amor”.

El mejor amigo de la “Bichota”

En diciembre del año pasado voló de México hasta Medellín, Colombia. Participaría en el casting para formar parte del nuevo álbum de Karol G, “Mañana será bonito”, que saldría al mercado el 11de febrero de este año.

El carisma de Iker le robó el corazón a la cantante. El pasado 28 de abril fue la “Bichota” quien anunció la gira “Mañana será bonito” y él fue la imagen para dar estar noticia. Ella aprovechó para dedicarle unas hermosas palabras.

“Yo sé que había dicho que no, pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes, no me aguanté Mañana será bonito tour es una realidad”, informó la artista urbana a través de su cuenta en Instagram acompañado con un video en el que está acompañada con Iker.

“En mi cabecita y en mis ideas existía un niño increíble que me iba a ayudar a transmitir todo lo que quería con este álbum. Eres más especial de lo que mi mente imaginó. Gracias amigo por tu corazón bonito que nos inspira tanto a todos. Gracias por estar tan pendiente de mi en el set y llevarme papitas”, le escribió la cantante al pequeño que ya cuenta con casi 1,5 millones de seguidores en todas sus redes sociales.

Iker ha contado en varios medios de comunicación que desea ser bombero o militar cuando sea grande. Además, admira a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. El niño a su corta edad ya cuenta con su primera placa que le otorgó Youtube por su contenido. Solo en esta red tienen 440 mil seguidores. Karol G no ha sido la única famosa con la que ha trabajado, pues también conoció a Santa Fe Klan y Steveaoki.