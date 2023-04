Victoria Ruffo prueba que las arrugas están de moda con estas fotos: no le importa el qué dirán

Victoria Ruffo es una de la actrices más famosas y exitosas de México, que ha protagonizado innumerables telenovelas como La madrastra, Victoria, y Corona de lágrimas.

La actriz ha dejado claro que a sus 60 luce mejor que nunca, y sigue forjando su carrera exitosa, pero también ha dado grandes lecciones de amor propio.

Y es que Victoria ha presumido sus arrugas sin temor, dejando claro que no le importa lo que digan de ella ni mucho menos que la llamen “vieja”.

Con estas fotos en las que luce los signos de la edad, la actriz ha empoderado a las mujeres, enseñando que debemos amarnos y aceptarnos como somos, y al natural.

Victoria Ruffo y las fotos con las que presume sus arrugas sin temor a sus 60

Al natural, exaltando sus arrugas

En una foto con sus amigas, Victoria Ruffo quiso exaltar su belleza real y natural, posando sin maquillaje, con el cabello recogido, dejando ver sus arrugas y ojeras.

La actriz deja claro que se ama como es y no le importa si la llaman “vieja” o la critican, ella se ve y se siente hermosa y empodera a las mujeres.

Close up de sus arrugas

Recientemente, la actriz compartió un selfie sin edición ni Photoshop, en el que dejó ver las arrugas y líneas de expresión en la zona de los ojos y los labios.

La actriz posó de lo más feliz y hermosa, con el cabello liso, un maquillaje muy sencillo y hasta dejando ver sus canas, demostrando que se ama y se valora como luce, sin tener que ocultarse en filtros, ni prestar atención a lo que digan.

Foto sin maquillaje

En otra foto que compartió en su Instagram, en la que aparece con su hermana y su hijo, la actriz lució al natural, sin una gota de maquillaje, dejando ver sus arrugas y ojeras.

La famosa posó con lentes, y sacando la lengua, con el cabello recogido, probando que no le importa lo que digan de ella y normalizando las arrugas y la belleza real, con “imperfecciones” que nos hacen hermosas.

Sin duda las arrugas son inevitables, y Victoria nos enseña a amarlas, aceptarlas, y normalizarlas, sin importar las críticas de los demás.