Cruzó todo un continente para ver a Rosalía en el Zócalo: Es la primera en llegar al concierto

Solo faltan unas pocas horas para que la Rosalía ofrezca el mayor concierto que ha dado en toda su carrera musical. Será en el Zócalo, en México, el escenario que la verá brillar y destacarse. Ser esperan que más de 130 mil personas asistan al evento gratuito, que está pautado para este viernes 28 de abril a las 8:00 de la noche, hora de Ciudad de México.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la capital mexicana le explicó a El Heraldo por qué traerla: “Rosalía ahorita es una de las artistas más importantes ahorita en el mundo porque mezcla tradición, música contemporánea y experimental. Es productora, compositora y que, además, tiene un estereotipo distinto de la belleza y de lo que son las mujeres hoy en día, que es muy inspirador para las nuevas generaciones.

Curiel de Icaza afirmó que una de las razones por la que quisieron traerla a suelo azteca fue por “sus letras son muy serias y divertidas, pero habla del sexo del amor con mucho respeto profundo e interesante”.

La fans “número 1″

Desde el miércoles 26 de abril en la madrugada cientos de fanáticos acamparon en los alrededores de la plaza para hacer su sueño realidad: ver a la “Motomami”. Literalmente el número 1 como fans se lo llevó una joven que cruzó todo el continente americano para verla. Desde Buenos Aires, Argentina voló hasta el DF y fue la primera en llegar a la fila para entrar al lugar.

🎶Los asistentes se han enumerado para tener control del acceso, tal es el caso de Emilse, una joven que viajó desde Buenos Aires, Argentina para ver el concierto de Rosalía; posee el número uno de la fila.



Fotos: Juan Boites - El Universal 📸 pic.twitter.com/tL45DOJkQQ — El Universal (@El_Universal_Mx) April 28, 2023

Emilse fue la primera. Ella tenía todo lo necesario para aguantar la espera. Con botellas de agua, carpa, cobija y, por supuesta, una bandera de Argentina, la chica se apostó a un lado de la explanada para disfrutar del último concierto que ofrecerá la artista europea con su gira Motomami World Tour.

Pero no fue la única en hacer una hazaña por ser a su artista favorita, una fanática identificada como Fernanda, contó a El Excélsior: “Yo soy fans de la Rosalía desde hace tres años y medio, y mi canción favorita es ‘Diablo’, incluso me lo tatué en la mano izquierda”.

Cientos de personas acampan en las inmediaciones del Zócalo para ser los primeros en accesar al concierto de la Rosalia pic.twitter.com/EoKlanmUQN — La Abuela García®™ (@rthur013) April 28, 2023

Ella ha acudido a tres conciertos que la cantante ha ofrecido en el país. “No me importa dormir más de 24 horas aquí en la intemperie, que los policías se hayan portado mala onda, no me importa nada de eso porque estoy muy emocionada para verla”.

Una concierto VIP

Pero como en todo espectáculo hay dos realidades, pues la otra cara de la moneda se vio en las terrazas alrededor de la plaza, donde los restaurante coparon sus reservaciones. José Vásquez Hernández, dueño de un restaurante en Zócalo, dijo a El Excélsior que en cuanto se supo que la artista europea se presentaría en el lugar, los teléfonos del restaurante comenzaron a sonar y se agotaron las plazas.

Cada persona deberá pagar 3 mil pesos para ver el show desde lo alto y con una vista bastante privilegiada, al tiempo que disfrutarán de una cena en cuatro tiempos y cuatro bebidas.

Para este espectáculo la Secretaria de CDMX informó que los accesos serán por la calle 20 de Noviembre y Pino Suárez. Será transmitido en 18 pantallas que estarán puestas en las dos vías antes mencionadas así como en en la 5 de Mayo y avenida Juárez para quienes no puedan llegar hasta el centro de la plaza.