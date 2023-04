Adamari López no necesita que le digan cómo criar a su hija: así contraataca a los haters

Adamari López ha sido duramente criticada por la ostentosa fiesta que organizó por la primera comunión de su hija Alaiä. La conductora no escatimó en la celebración y a través de sus redes sociales compartió algunos de los momentos que vivieron con la familia y amigos.

Fue a través de un especial de People en Español que la llamada ‘Chaparrita de oro’ habló de lo importante que era ella que su hija recibiera este sacramento, por lo que merecía celebrarse en grande.

“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”, aseveró.

Alaïa La hija de Adamari López celebró su primera comunión en grande (Instagram/ People en español)

Desde la ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia Católica Saint Louis, de Miami hasta la fiesta en el Hotel Biltmore de Coral Gables, donde los invitados degustaron una variedad de platillos internacionales y 8 vestidos diferentes que lució Alaïa, Adamari “tiró la casa por la ventana”.

“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”, expresó Adamari.

Internautas criticaron la ostentosa fiesta y acusaron a Adamari de “sobreexponer” a su hija

Alaïa La hija de Adamari López disfrutó su primera comunión en grande (Instagram)

Pese a que la conductora ha dejado claro que por su hija haría cualquier cosa con tal de verla bien y feliz, internautas no han dejado de señalarla por mimarla demasiado pues consideran que entre tanto lujo, se perdió el verdadero significado de la comunión. Además, la acusaron porque siempre la sobreexpone “para ganar fama”.

“Esta niña no tiene privacidad y desde que nació sus padres la exponen en redes sociales...”. “Pobre niña que siempre está expuesta por su mamá para ganar fama….Sad!”. “Tanta exposición para los Niños no es saludable”. “Eso era meritorio de una PORTADA de revista?”. “Ella no compartió ella vendió la exclusiva de las fotos, luego se quejan cuando se meten con sus hijos en redes sociales, no respetan la privacidad de los menores”. “Primera comunión. Creí que era una boda o algo así por Dios que exagerado”. “Y el verdadero sentido de la primera comunión?”, se lee.

Alaïa Adamari López fue criticada por la ostentosa fiesta de su hija Alaïa (Instagram)

La conductora contraataca a los haters

Sin importar lo que digan de ella o de la forma en la que educa a su hija, Adamari ha callado bocas de la forma más elegante: ignorando a los haters y dejando ver lo bien educada que está Alaïa.

Es así como la conductora ha seguido compartiendo los momentos más emotivos de la primera comunión de su hija. “Y a mí me encanta que te disfrutes cada día de tu vida y que tengas tanto amor para darnos a quienes te amamos @alaia”, se lee en un video que publicó. “Que alegría tan grande vivir intensamente cada etapa en tu vida @alaia, estoy agradecida de que me hayas escogido como tu mami y disfrutar junto a ti momentos especiales como este. Fue un día hermoso, cargado de muchas bendiciones y rodeada de personas que te cuidan y te aman.Te amo mi princesa”, escribió en otra publicación.

Adamari López La 'Chaparrita de oro' ignora a quienes criticaron la fiesta de su hija (Instagram)

Adamari se ha encargado siempre de inculcarle buenos valores a su hija para que crezca como una mujer independiente, segura de sí misma y con gran calidad humana. Además, ella siempre impulsa a que Alaïa encuentre su pasión ya sea en el arte o el deporte y la motiva a dar siempre lo mejor de sí misma.

También es una prioridad construir una buena relación con Toni Costa.