“Pobre niña”, Camilo muestra a su hija Índigo con los pies sucios como él y lo llaman “mal padre”

Camilo y Evaluna son una de las parejas más sólidas y ejemplares del mundo del espectáculo, pero también de las más polémicas que constantemente son criticados.

Aunque es una pareja joven, han demostrado ser maduros, y enfrentan las críticas con madurez, sin prestar atención ni dejar que los afecten.

Y es que los critican por todo, su forma de vestir, los gestos con el otro, videos de amor, y hasta por la forma en la que crían a su hija.

Muchos han atacado a los cantantes por mantener oculto el rostro de hija, por no mostrarle en redes, y muchas cosas más, y recientemente fueron criticados por un detalle más.

Camilo muestra a su hija Índigo con los pies sucios y lo llaman “mal padre”

Camilo compartió un video en sus redes de su hija en el que se ve su piecito sucio, al igual que él ha mostrado sus pies sucios en muchas oportunidades.

Además, el cantante escribió “alguien que me enseñe a ser papá”, y causó preocupación e indignación en las redes.

“Es obvio que no sabe ser buen padre que horror”, “pobre niña, la va a criar igual de cochina que él”, “por favor no le puedes limpiar los pies, que necesidad de mostrar a la niña así”, “vergüenza debería darle a esos dos, no están listos para tener hijos”, y “bueno de tal padre tal hija, por favor no la tengas así de sucia”, fueron algunas de las críticas en redes.

A pesar que escribió que lo enseñen a ser papá, Camilo ha dejado ver que es un gran padre, uno dedicado a su hija, a quien llena de amor siempre y de quien no se despega nunca .

De hecho, el cantante siempre va con Evaluna y su hija a sus giras, pues no quiere perderse ni un momento del crecimiento de su pequeña y deja ver que claro que lo hace bien como papá, al igual que la cantante.