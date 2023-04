El mundo la critica, pero Yailín demuestra con sus éxitos que es más que la “ex de Anuel”

La relación entre el cantante Anuel AA y la influencer Yailín la más viral fue debut y despedida. En solo un año vivieron un tórrido romance que solo duró un año. A inicio del 2022 anunciaron su noviazgo, lo que desató la furia de los fans de su ex Karol G, y tan solo unos meses más tarde sellaron su “amor para siempre”, pero que se esfumó en un abrir y cerrar de ojos.

En junio del 2022 se casaron en una sencilla boda civil y nueve meses más tarde, el 14 abril del 2023 nació la única hija de su idilio, Cattleya. No sin antes dar por finalizada la relación tóxica que ambos llevaban, tras controversiales episodio de violencia, en la que la dominicana agredió a un grupo de mujeres y Anuel tuvo que lidiar con la paternidad no reconocida de la niña que tuvo con la modelo estadounidense Melissa Vallecilla.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida”, afirmó el artista de trap el pasado 9 de febrero y acotó: “Que no estemos juntos no quiere decir que no podamos tener una familia”, al tiempo que le pidió a sus seguidores que apoyaran el talento de la madre de su hija mejor: “A República Dominicana apoyen a Yailin, ella está trabajando con cojones en su música. Es un buen ser humano y tiene un buen corazón, uno no puede juzgar a las personas a lo loco”.

No le hace falta la fama de Anuel AA

Doce días después de que el intérprete de “Bebecita” contó el fin de la relación, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de la dominicana, lanzó su tema Chikilio junto a Menor Queen. El video desató las críticas porque Yailín apareció con una braga enteriza que marcaba su avanzado embarazo mientras ella movía un coche lleno de fajos de dólares.

“Chikilio” ya tiene 4,2 millones de visualizaciones en Youtube y ha tenido gran aceptación en el público. Pero los éxitos de la artista urbana no pararon ahí, pues este 17 abril lanzó la colaboración que tuvo con Shadow Blow con el tema Solo tú y yo. Canción que ha gustado mucho.

“Eso es una prueba que Yailín no necesita a Anuel nos tiene a nosotras”, “Me encanta tu nueva canción definitivamente música balada romántico es lo tuyo felicidades que sigan muchos logros más”, “El público ya exigía un nuevo himno, gracias por complacernos” y “Si Yailin sigue así llegará muy lejos..me encantó el temas”, le escribieron sus fans en la caja de comentarios en Instagram.

Yailín últimamente está siendo atacada por los haters, quienes la acusan de dejar sola a su hija, no prestarle atención por estar concentrada en su cuerpo. Todo esto luego de que se mostró sus despampanantes curvas a pocas semanas de parir y salir a varios eventos nocturnos.