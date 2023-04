Maribel Guardia defiende a Adamari López tras oleada de críticas por primera comunión de su hija

El fin de semana Adamari López hizo realidad el sueño de que su hija Alaïa recibiera el sacramento de la primera comunión. La conductora no escatimó en la celebración y a través de sus redes sociales compartió algunos de los momentos que vivieron con la familia y amigos.

“Hay que valorar que esté toda la familia… La abuela, la yaya Carmen le trae unas perlas a Alaïa para que se ponga, un regalito de parte de la yaya que va a ser muy especial”, declaró a People en Español.

Alaïa La hija de Adamari López celebró su primera comunión en grande (Instagram/ People en español)

Fue a través de un especial en dicho medio que Adamari compartió todos los detalles. Desde la ceremonia religiosa celebrada en la Iglesia Católica Saint Louis, de Miami hasta la fiesta en el Hotel Biltmore de Coral Gables, donde los invitados degustaron una variedad de platillos internacionales.

“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”, expresó Adamari.

Pese a que la conductora habló de lo importante que este día era para ella, internautas no dejaron de criticar el “exceso de lujos” y “sobreexposición de la pequeña”.

Alaïa La hija de Adamari López tuvo su primera comunión (Instagram)

“Pobre niña que siempre está expuesta por su mamá para ganar fama….Sad!”. “Tanta exposición para los Niños no es saludable”. “Eso era meritorio de una PORTADA de revista?”. “Ella no compartió ella vendió la exclusiva de las fotos, luego se quejan cuando se meten con sus hijos en redes sociales, no respetan la privacidad de los menores”. “Primera comunión. Creí que era una boda o algo así por Dios que exagerado”. “Y el verdadero sentido de la primera comunión?”, se lee.

En medio de las críticas, famosas mostraron su apoyo a la conductora.

Maribel Guardia sorprendió al plasmar un mensaje para Adamari. “Dios bendiga a tu preciosa princesa”, se lee. Con sus palabras, la actriz se llenó de halagos, sobretodo por la reciente muerte de su único hijo.

Maribel Guardia La actriz envió buenos deseos para Adamari López y su hija (Twitter)

Myrka Dellanos, Ximena Duque, Jimena Gallego fueron otras compañeras que, con halagos y buenos deseos, mostraron su apoyo a la conductora.

Y es que aún en medio de las críticas, quienes la defendieron alegaron que Adamari López “está en todo su derecho” de hacer lo que quiera para su única hija.

“Qué alegría tan grande vivir intensamente cada etapa en tu vida @alaia, estoy agradecida de que me hayas escogido como tu mami y disfrutar junto a ti momentos especiales como este. Fue un día hermoso, cargado de muchas bendiciones y rodeada de personas que te cuidan y te aman.Te amo mi princesa”, escribió la conductora en una publicación.

Adamari López Alaïa celebró su primera comunión rodeada de amigos y familia/ Instagram: @habíaunavezunafoto_ (Instagram: @habíaunavezunafoto_)

Con 8 vestidos, Alaïa se convirtió en toda una princesa

De acuerdo con la información, la pequeña tuvo ocho vestidos creados por la diseñadora española Mar Segovia, quien viajó desde España para vestirla.

La diseñadora también elaboró un vestido exclusivo para Adamari. “A mí me encanta hacer el mommy and me, y sería muy lindo que en un futuro Alaïa también pueda hacer la primera comunión de sus hijos quizás con el vestido que yo me puse y que su hija, si tiene niña, con el vestido que ella hizo la primera comunión. ¡Quizás le estoy poniendo demasiada presión!”, añade risueña.