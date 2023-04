Ya llevan 20 años juntos y así es como Matt Damon y su esposa mantienen vivo el amor

La chispa que dio inicio a todo aún se mantiene. Ya han pasado 20 años desde que Matt Damon encontró protección, amor y apoyo al ver a sus ojos a la argentina Luciana Barroso, en abril de 2003. Ellos son unas de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo y eso se debe en gran parte a que se mantienen firmes a algunas estrategias.

Su historia romántica es digna de cualquier película. Luciana solo tenía tres años de haber llegado a Estados Unidos desde su natal Argentina junto con su pequeña hija Alexia. Su matrimonio había fracasado y estaba buscando prosperidad en otras tierras.

Ella era camarera en un bar ubicado en una playa en Miami, ¿Qué imaginaría que allí se robaría el corazón de uno de los actores más guapos y talentosos de Hollywood? Un día, durante los descansos del rodaje de la película Pegado a ti, Matt quiso despejar su mente a un local para tomarse unos tragos, pero un grupo de fanáticas le arruinaron su momento de relax, pero lo acercaron al amor de su vida.

Tras el acoso por las fans, el artista se escondió detrás de la barra del bar: “Apareció ella, que me miró y me preguntó: ¿Qué haces acá?. “Dicen que algo increíble te pasa cuando conoces a la mujer de tu destino, y así fue. Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible”, reseñó el diario La Nación.

Luciana había atendido a la producción y el equipo de rodaje de la cinta, pero no se había topado con el actor. Pero bastó una sola vez para que quedaran flechados para siempre. Ahora tienen en común dos hijas: Isabella (16), Gia Zavala (14) y Stella (12). Matt adoptó a Alexia, quien ya tiene 24 años.

Pero, ¿Cómo logran mantener tan fresca su pasión?

El actor y su esposa han fijado algunas condiciones para que todo siga fluyendo como el primer día. y una de ella es no dejar de escaparse como un par de novios, aunque lleven casi 18 años casados y cuatro chicas en casa.

Este domingo 23 de abril se escaparon para tener una cita artística, asistieron en Nueva York a la obra de teatro Prima Facie, que es protagonizada por Jodie Comer, quien fue compañera del actor de 52 en la cinta The Last Duel en 2021. Matt y Luciana disfrutaron del espectáculo. Han aprovechado todo el mes para pasear solos por Nueva York.

Pero no solo se dan tiempo a solas, sino que también saben mantener su privacidad. A pesar de tenerlo todo para hacer una boda de ensueño, optaron por una ceremonia sencilla e íntima sin la presencia de la presa. Ellos siempre se han cuidado de dar declaraciones y estar frente a la cámara constantemente o en las redes sociales, pues ellos no cuentan con estas.

Son inseparables. Para ambos estar separados mientras él trabaja en alguna cinta no es una opción, por lo que ella, de 46 años, lo acompañó a Australia durante “La supremacía Bourne”, luego volaron a Roma para las grabaciones de “La nueva gran estafa”, y luego en Marruecos y Nueva York, con “Syriana” y “Los infiltrados”.