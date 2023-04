Como una leona: Verónica Castro defendió a Cristian por su irreverente show en Argentina

Las redes sociales estallaron este fin de semana cuando se viralizó un polémico video del cantante mexicano Cristian Castro durante un show del dúo Miranda, en el que era el artista invitado. El espectáculo se desarrolló en Argentina el pasado 18 de abril, pero fue el sábado 22 cuando el material audiovisual apareció en todos los portales.

Cristian fue el “huésped” del concierto ¡Hotel Miranda! y subió al escenario para canta el tema Prisionero. Su vestimenta captó de inmediato la atención de todos, pues solo tenía un short tipo bóxer y una chamarra, ambos en azul. Su interpretación fue todo un éxito, pero para darle un toque de irreverencia, pues dejó al descubierto su torso al quitarse la chamarra.

Los gritos del público no se hicieron esperar, mientras que Ale Sergi y Juliana Gattas lo abrazaron y los presentes mostraron toda su euforia. En tanto, en las redes sociales, hubo un gran debate, unos a favor y otros en contra de lo ocurrido.

“Recordemos que si algo distingue a Cristian de los demás artistas, aparte de su enorme talento y carisma, son sus ocurrencias. Así que no nos sorprendamos de sus locuras”, “Es un ARTISTA con mayúsculas....sabe muy bien como es el negocio del Show y lo que esperan de él”, “Cristian sabe vivir la vida sin pensar en el qué dirán, se divierte, es genial”, fueron algunos de los mensajes que respaldaron su show.

Pero otros lo lapidaron: “Su voz es inigualable. No necesita hacer ese tipo de show tan vergonzoso. Necesita ir a terapia”, “Falta de respeto al público, está como decimos los panameños “ñampiao”. Totalmente decadente”, y “Que está más chiflado que el Papá. La Bipolaridad es una enfermedad el pudo tratarse a tiempo”.

Sin embargo, la opinión que tiene más peso es la de su madre, la actriz Verónica Castro.

Lo defiende como una fiera

Una madre siempre ha defender a sus hijos y Verónica no fue la excepción, pues dio su opinión sobre lo ocurrido: “Mi hijo Cristiano, cumpliendo 40 años, cantando y siempre divirtiéndose, sin hacer daño a nadie sano y humilde, felicidades amor”, escribió la histrión en su cuenta en Twitter.

mi hijo Cristiano, cumpliendo 40 años, cantando y siempre divirtiéndose, sin hacer daño a nadie sano y humilde, felicidades amor.🙏 💙 😂 pic.twitter.com/WBzmiYmdRc — Verónica Castro (@vrocastroficial) April 23, 2023

Él siempre se ha caracterizado por sus excentricidades y es algo a lo que ella también se acostumbró, incluso, en una entrevista que ofreció el año pasado a “Ventaneando”, manifestó cómo reacciona ante este tipo de conducta de su hijo.

“Siempre piensan que mi hijo es de lo peor, lo agreden mucho por todos lados, le dicen de todo. Hay memes muy groseros, otros divertidos. Yo opté por divertirme”, y afirma que a él no le importa lo que opinen: “Me dice ‘mamá me estoy divirtiendo. Me estoy riendo de mí mismo y veo que la gente se divirtiendo conmigo. Me gusta divertir a la gente y estoy contento. Y me estoy riendo de estupideces que nunca me reí. Si me pinto el pelo ¿a quién le hago daño?”.

Cristian se ha pintado en cabello de lila, verde, amarillo, naranja, que combina con sicodélicos vestuarios.