¿Te acuerdas de la hija de Bertha en ‘Betty, la fea’? Así de bella luce a 24 años de la novela

El próximo mes de octubre se cumplirán 24 años del estreno de Yo soy Betty, la fea, una exitosa telenovela colombiana que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello protagonizaron con maestría.

Cuando salió al aire, la producción de RCN Televisión conquistó al público con una gran historia y entrañables personajes que se grabaron en el corazón del público, como Bertha de González.

En el melodrama, la chismosa secretaria de Ecomoda queda embarazada de su esposo, el “Gordito” González. Meses más tarde, da a luz a una niña y lucha por balancear su maternidad con el trabajo.

Bertha junto a su bebé en 'Betty, la fea' | Canal RCN

A causa de esto, en la recta final de la telenovela, la divertida y ocurrente miembro del “Cuartel de las feas” llega a acudir a la famosa empresa con su bebé en brazos para no faltar a sus labores.

En su primera aparición, la pequeña cautivó a los televidentes y los compañeros de trabajo de su madre con su adorable carita, sus bellos ojos azules y su impresionante serenidad en cada escena.

Y no era de extrañar que estuviera tan tranquila ante las cámaras pues siempre estuvo en brazos de su mamá en la vida real: Luces Velásquez, la talentosa actriz que se encargó de encarnar a Bertha.

La bebé de Bertha en 'Yo soy Betty, la fea' | Canal RCN

El dolor y la dicha de Luces Velásquez durante el rodaje de Betty, la fea

Velásquez quedó encinta varios meses después de comenzar el rodaje de la telenovela. En ese momento, la estrella ya había sufrido la pérdida de tres retoños junto a su esposo, Jaime Lozada.

Su primogénita, Simone, murió al mes de nacida tras una cirugía para tratar un problema cardiaco. Su segundo bebé, Matías, falleció en el octavo mes de gestación a causa de una plascentitis séptica.

Mientras, a su tercer hijo lo perdió de manera espontánea al mes y medio de embarazo en diciembre de 1999. En ese entonces, ya estaba inmersa en las grabaciones de Yo soy Betty, la fea.

A causa del sufrimiento, la famosa decidió no embarazarse más y compartió la decisión con su ginecólogo. “Yo dije: ‘No, ya yo no puedo más. Esto es mucho dolor… Yo era como un ente”, reveló.

Sin embargo, mientras se hacía unos exámenes, descubrió que estaba en la espera de un cuarto bebé. Aparte de su esposo, la actriz solo le contó de su embarazo al libretista Fernando Gaitán.

El escritor decidió embarazar a su personaje para disimular su cambio, pero cuando tenía cinco meses de gestación, Luces compartió con sus compañeros que esperando un bebé arcoíris.

Afortunadamente, todo marchó sobre de manera favorable. Aproximadamente antes del otoño del año 2000, Velásquez dio a luz a su cuarto retoño: una niña a la que ella y su marido llamaron Oriana.

Luego que su bebé nació, la intérprete tuvo que ir a trabajar con ella a los foros de RCN Televisión, en donde Gaitán le pidió que le “prestara” a su hija para hacer algunas escenas de la trama.

Luces accedió a solo un par de secuencias. De esta manera, su pequeña debutó como actriz en el drama con apenas meses de edad como la primogénita de su personaje en Yo soy Betty, la fea.

Bertha junto a su bebé en 'Betty, la fea' | Canal RCN

¿Cómo luce ahora la bebé de Bertha en Yo soy Betty, la fea?

Ahora, Oriana Lozada Velásquez está convertida en una guapa y talentosa jovencita próxima a cumplir sus 23 años de edad que llena de orgullo y alegrías a sus papás desde su llegada al mundo.

“Realmente, la vida nos volvió tanto a mí como a Jaime con esta chiquita que es una maravilla”, dijo en El desayuno. “Es un sol de verano, es muy pila, es muy vital, supercariñosa, superamorosa”.

A través de sus redes sociales, la eterna Bertha continuamente presume a su adorada hija menor, quien le heredó su gran belleza física y carisma, aunque no su pasión por el mundo de la actuación.

Oriana Lozada heredó la belleza de su madre y la vocación de su padre | Instagram: @ori_lozada

En una visita a Bravíssimo en el año 2018, la famosa compartió que quería que ella siguiera sus pasos y la inscribió en muchas actividades artísticas en su niñez, pero ella no tenía su vocación.

“Tiene todas las posibilidades de dedicarse a esto, tiene mucho talento, canta baila, la metí en mil cosas cuando era niña y (me dijo): ‘no, mamá, yo no quiero ser actriz”, confesó ante las cámaras.

En el presente, su milagro es una aplicada estudiante de Medicina, una carrera que eligió estudiar a los 10 años de edad inspirada por el ejemplo de su padre, quien es un reputado cirujano plástico.

Oriana Lozada acumula más 16 mil seguidores en Instagram | Instagram: @ori_lozada

Aparte, Oriana tiene un perfil en Instagram en donde acumula más de 16 mil seguidores a los que comparte vistazos a su feliz vida junto a su novio, sus amigos y compañeros de la universidad.

Por supuesto, también publica fotos compartiendo momentos junto a sus amados papás. En especial, con su mamá, con quien tiene una estrecha relación y gusta hacer varias actividades juntas.

Luces Velásquez y su hija Oriana tienen una estrecha relación | Instagram: @ori_lozada

“Mi mamá es divina, alcahueta, querida, hermosa, siempre me apoya en todo, a veces es un poquito cansona, como todas las mamás”, contó en el programa de televisión antes mencionado.

Asimismo, pese a que no pudo conocer a sus hermanos, los lleva presente en su corazón y piel. Y es que se tatuó en el tobillo la fecha de nacimiento de los tres, un gesto que conmovió a su madre.