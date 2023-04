Actriz de ‘Rebelde’ revela que fue víctima de abuso por parte de un familiar

No cabe duda que el fenómeno de Rebelde sigue dando de qué hablar aunque en algunas ocasiones no es por las razones correctas, y es que, la actriz de 21 años de edad, Azul Guaita, mediante el podcast ‘Soy Todo lo que Soy’ de Manu Barrios, dio a conocer que fue víctima de abuso por parte de un familiar.

Fue durante diciembre de 2021 cuando se publicó el primer tráiler oficial de la nueva serie de Netflix, “Rebelde”, el cual es un remake de la exitosa telenovela transmitida en 2004, y que está basada en la historia original de Cris Morena, “Rebelde Way”.

Esto marcó el regreso de Rebelde a la pantalla chica pero en esta ocasión a través de la plataforma de streaming. La serie está protagonizada por Franco Masini, Azul Guaita, Andrea Chaparro, Lizeth Selene, Sergio Mayer Mori, Jerónimo Cantillo, Alejandro Puente, y Giovanna Grigio.

Fue la actriz Azul Guaita quien le da vida al papel de Jana Cohen en Rebelde, quien por medio del podcast ‘Soy Todo lo que Soy’ conducido por la tiktoker y creadora de contenido Manu Barrios donde rompió el silencio y habló acerca del abuso que sufrió por parte de un familiar un par de años atrás.

“Yo fui abusada desde que tenía como tres años, hasta los 12 o 13 y quiero compartirlo porque sé que hay muchas personas que pasaron por eso y quiero sacar algo bueno de eso y que quiero compartirlo porque sé que muchas personas han pasado por eso”, comentó Azul Guaita.

“Yo me sentía muy culpable por nunca decirlo, por nunca hacer nada al respecto. Sentí que era mi culpa porque me dejé, pero estaba chiquita, no sabía que estaba pasando, me decían, ‘Vamos a jugar a las escondidas’, y no estábamos jugando a las escondidas, y siento que a muchas personas les pasa y platicándolo siento que ayudo a alguien y eso es suficiente”, dijo la actriz de Rebelde.