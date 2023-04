Esta es la imagen con la que Marc Anthony y Nadia Ferreira niegan los rumores de divorcio

Marc Anthony terminó con los rumores que aseguraban que él y Nadia Ferreira iban a divorciarse. El cantante subió una imagen a Instagram donde se muestra feliz con la futura madre de su hijo.

En la imagen, publicada en el perfil de Instagram del salsero, aparecen recostados y abrazados mientras muestran enormes sonrisas. Además, la acompañó con el texto “JAJAJAJAJAJAJA” y emoticones de risa. Solo han pasado tres meses de su fastuosa boda y, la pareja ya está en medio de una nueva polémica.

De acuerdo con la información difundida por el show ‘Chisme no like’, los recién casados se habían separado desde hace “varias semanas” y el matrimonio solo se llevó a cabo, supuestamente, porque la modelo quedó embarazada, celebrando una lujosa boda “por capricho de la familia” de la paraguaya.

Esta teoría la apoyaron medios de comunicación como el programa de televisión Chisme No Like donde aseguraron que la pareja está en vías de firmar su divorcio. Y también dijeron que el cantante se encargaba de la manutención de la modelo paraguaya mientras nacía su bebé y que, a la par, buscaban llegar a un acuerdo económico para que ella no quedará desprotegida al convertirse en mamá.

Los seguidores empezaron a preocuparse

El rumor se esparció tanto en las redes sociales que los fans de Marc Anthony y Nadia Ferreira comenzaron a mostrar preocupación de que pudiera ser cierto. Quizá no pensaban responder a los chismes, pero a fin de mantener tranquilo al público, este viernes, 21 de abril, compartieron una imagen con la que, de una manera peculiar, desmienten que su matrimonio vaya a terminar.

La publicación acumula cerca de 83 mil likes y cientos de comentarios en los que sus fans se alegran de que todo vaya bien. ahora solo queda esperar la fecha del nacimiento del nuevo bebé del cantante.