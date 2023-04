De Wilson a María Beatriz: ¿qué fue de los actores de 8 personajes episódicos de ‘Betty, la fea’?

Además de sus inolvidables protagonistas, imponentes villanos y entrañables roles secundarios, la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea contó con una lista de personajes episódicos casi infinita.

Aunque en menor medida que las estrellas principales, los actores detrás de estos papeles también lograron ganar reconocimiento por su participación en la historia de la economista Beatriz Pinzón.

Sin embargo, en las más de dos décadas que han transcurrido tras el desenlace del melodrama escrito por Fernando Gaitán, el público ha perdido la pista a la mayoría de estos intérpretes.

¿Qué pasó con los actores de 8 personajes episódicos en Betty, la fea?

Claro que no todos lograron dejar la misma huella, pues mientras algunos pasaron desapercibidos por la ficción, otros lograron hacerse un espacio en el corazón de los televidentes para siempre.

Por eso, te contamos qué fue de las vidas de los actores detrás de ocho de los personajes terciarios más memorables de Betty, la fea pese a su breve intervención en la producción de RCN.

Pilar Uribe - María Beatriz Valencia

La actriz Pilar Uribe tenía 29 años de edad cuando se metió en la piel de la despistada y despilfarradora María Beatriz Valencia, la hermana de Daniel y Marcela Valencia en la telenovela.

Tras finalizar su interpretación de “Betty, la exótica”, la artista nacida en Nueva York solo actuó en un proyecto más para la televisión colombiana antes de regresar a los Estados Unidos en 2003.

En este país, ha continuado actuando en producciones para cine, teatro y televisión; sin embargo, está dedicada especialmente a su exitosa faceta como actriz de doblaje, locutora y conferencista.

Pilar Uribe en 'Yo soy Betty, la fea' | Canal RCN

Make My Day (2023) y El Gato Con Botas: El Último Deseo (2022) son los últimos proyectos en los que ha prestado su voz. Aparte, es narradora de audiolibros, voz de comerciales y videojuegos.

De su vida junto a su amado gato Paco del Barrio y sus proyectos en el mundo del voice-over en Los Ángeles, la estrella de ahora 52 años de edad da cuenta a través de su perfil en Instagram.

Pilar Uribe en la actualidad | Instagram: @pilaruribe.actor

Carlos Serrato - Gustavo Olarte

El actor Carlos Serrato tenía 35 años y apenas comenzaba su carrera cuando encarnó al antagonista Gustavo Olarte, el deshonesto vicepresidente financiero de Ecomoda al inicio de Betty, la fea.

Luego de encarnar al inseguro experto en finanzas e inescrupuloso aliado de Daniel Valencia, Serrato continuó imparable expandiendo su trayectoria en la televisión, cine y teatro de Colombia.

Al presente, tiene alrededor de 59 años y sigue pisando fuerte en el mundo de la actuación. Aparte, tiene un grupo de esgrima teatral, da clases de actuación, es quiromasajista y empresario.

Gustavo Olarte en "Betty, la fea" | Canal RCN

En total, desde la última vez que dio vida a Olarte, ha actuado en 22 producciones televisivas, como El fantasma del Gran Hotel (2009), La Mariposa (2011) o El Señor de los Cielos (2018).

De sus proyectos, sus aficiones y su vida personal, el intérprete comparte vistazos en su perfil en Instagram, en donde acumula más de siete mil seguidores hasta la fecha.

Carlos Serrato en la actualidad | Instagram: @carlosserratoactor

David Ramírez - Wilson Sastoque

El histrión David Ramírez tenía 38 años de edad cuando se unió al elenco de Yo soy Betty, la fea como Wilson Sastoque el entrometido, pero cómico portero de la empresa Ecomoda.

Después de su trabajo en la telenovela más exitosa de la historia, Ramírez prosiguió construyendo su trayectoria actoral con actuaciones, principalmente, en producciones televisivas colombianas.

Ángel (2002), Pasión de gavilanes (2003), Los Reyes (2005), El Zorro, la espada y la rosa (2007), Narcos (2017) y Las muñecas de la mafia 2 (2019) son algunos de los proyectos en los que ha estado.

David Ramírez en 'Yo soy Betty, la fea' | Canal RCN

En simultáneo con su carrera, además se ha dedicado a las ventas. “Mi padre me enseñó a ser un vendedor y actualmente trabajo en ventas. Vendo perfumería por mi cuenta”, contó en 2018.

Hoy en día, Ramírez tiene 61 años y permanece alejado de las pantallas desde hace casi un lustro, pero no porque quiera, sino porque no encuentra trabajo en el medio artístico colombiano.

“No me han vuelto a llamar a actuar. Quieren nuevos talentos y está duro. No es como antes. Hay nuevos directores y no me conocen”, escribió en los comentarios de uno de sus posts en Instagram.

David Ramírez en la actualidad | Instagram: @davidramizlopez

Diego Cadavid – Román

Tan solo 20 años de edad tenía el intérprete Diego Cadavid cuando encarnó por primera vez al odioso Román, el bully que vivía haciendo maldades en el mismo vecindario de Beatriz Pinzón.

Tras su intervención en las exitosas tramas escritas por Gaitán, el entonces joven histrión prosiguió imbatible edificándose una destacada trayectoria artística en la televisión de Colombia.

El día de hoy, Cadavid tiene 44 años de edad y sigue brillando en la industria del entretenimiento colombiana, en donde es uno de los actores más famosos y respetados por su talento y versatilidad.

Diego Cadavid en 'Betty, la fea' | Canal RCN

Manes (2023), Primate (2022), Café con aroma de mujer (2021) y La negociadora (2021) son las últimas producciones en las que ha participado el multipremiado y el talentoso histrión y fotógrafo.

A la par de su exitosísima carrera actoral, el famoso con más de un millón de seguidores en Instagram tiene una exitosa carrera como músico, productor y baterista en su propia banda.

Diego Cadavid en la actualidad | Instagram: @cadaviddiego

Raúl Santa - Efraín Rodríguez

El actor Raúl Santa tenía 58 años cuando dio vida a Efraín Rodríguez, mejor conocido como “Cheque” o “Pupuchurro”, el exesposo infiel de Sofía López y novio de la impulsadora Jenny García.

Luego de su inolvidable participación en Yo soy Betty, la fea, Santa siguió desenvolviéndose en el medio artístico como intérprete, libretista, director de actores y director de televisión.

Raúl Santa en 'Yo soy Betty, la fea' | Canal RCN

Desgraciadamente, en noviembre de 2021, el actor falleció en Quindío, Colombia, luego de batallar contra una grave enfermedad que no fue revelada. Al momento de su deceso, tenía 80 años.

De acuerdo a medios, el famoso llevaba varios años retirado de la actuación, pero continuaba liderando una serie de proyectos audiovisuales regionales que se emitieron por Telecafé.

César Mora - doctor Antonio Sánchez

El talentoso histrión César Mora tenía alrededor de 39 años cuando encarnó al doctor Antonio Sánchez, uno de los dos abogados encargados del proceso de embargo entre Terramoda y Ecomoda.

Tras su participación en las tramas como el pintoresco jurista, Mora prosiguió imbatible encadenando papeles en una producción tras otra tanto la televisión y el cine como en el teatro.

César Mora en 'Yo soy Betty, la fea' | Canal RCN

En la actualidad, tiene 62 años y es una de las figuras más reconocidas y admiradas en el medio artístico por su impecable trabajo en exitosos proyectos como Sin senos sí hay paraíso (2016-2018).

A Grito Herido (2022), Te la dedico (2022) y Emma Reyes, la huella de la infancia (2023) son las más recientes novelas en las que ha actuado en artista con más de 250 mil seguidores en Instagram.

César Mora en la actualidad | Instagram: @cesarmoraofficial

Diego Vivanco – Rolando

El guionista argentino Diego Vivanco tenía 28 años y poco de haber llegado a Colombia cuando debutó como actor con una participación en Betty, la fea como el guapo y simpático Rolando.

Luego de dar vida al noble novio del diseñador Hugo Lombardi, solo volvió actuar en una producción más: Francisco, el matemático (1999-2004), una telenovela juvenil que cocreó y coescribió.

Tras el rotundo éxito de este melodrama, Vivanco ha estado indetenible construyendo su carrera como guionista y libretista independiente en proyectos para la pequeña y también gran pantalla.

Diego Vivanco en 'Yo soy Betty, la fea' | Canal RCN

Actualmente, el egresado como diseñador de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires tiene 51 años y sigue trabajando como escritor, creador y adaptador de numerosas producciones.

Entre Sombras (2022), No fue mi culpa: Colombia (2022) y Ritmo Salvaje (2022) son las últimas series en donde el eterno “Chesito sumercé” ha participado como guionista, según IMDb.

Diego Vivanco junto a su hija, Milagros, en la actualidad | Instagram: @checito

Angelly Moncayo - Karina Larson

En Betty, la fea, las modelos con las que Armando Mendoza tuvo un affaire son muchas, pero una de las más recordadas es Karina Larson, quien al inicio estaba empeñada en separarlo de Marcela.

La actriz Angelly Moncayo tenía 20 años cuando personificó a esta supermodelo. Tras su participación en el melodrama, continuó imbatible trabajando como actriz en televisión hasta 2016.

La baby sister (2000), El cartel (2008), Más sabe el diablo (2009-2010), Flor salvaje (2011) y La viuda negra 2 (2016) fueron algunas de las telenovelas en las que actuó hasta su retiro de la pantalla.

Angelly Moncayo en 'Yo soy Betty, la fea' | Canal RCN

Ahora, la famosa tiene 43 años de edad y balancea su vida personal como mamá y esposa con sus nuevas facetas como podcaster, coach en salud y bienestar, conferencista y empresaria.

Además, está dedicada a Asia Recovery, un proyecto que fundó para orientar y concienciar sobre Síndrome de Asia, una enfermedad que padeció y la llevó a quitarse sus prótesis de seno.

De hecho, produjo el documental Tetas grandes sobre este tema y constantemente habla al respecto en su perfil en Instagram, en donde acumula 210 mil seguidores hasta el momento.

Angelly Moncayo en la actualidad | Instagram: @angelinemoncayo

Si no recuerdas a estos y otros personajes episódicos de la novela, pero quieres refrescar tu memoria, todos los episodios de Betty, la fea están disponibles en Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon.