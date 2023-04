Digna de un k-drama: actor de ‘The Glory’ tiene una historia de amor de novela con su esposa

Jung Sung-il alcanzó fama global cono Ha Do-yeong en 'The Glory' | Graphyoda/Netflix

En la exitosa serie surcoreana The Glory, el atractivo millonario Ha Do-yeong tiene un matrimonio únicamente idílico en apariencia con la perversa y mentirosa meteoróloga Park Yeon-jin.

No obstante, la situación en el plano amoroso es completamente diferente para Jung Sung-il, el talentoso actor detrás del poderoso director ejecutivo en la producción de Netflix.

Y es que el intérprete de 48 años tiene una hermosa relación con una mujer que no pertenece al medio, con quien se casó hace casi 8 años tras vivir un romance de k-drama en la vida real.

La boda de Ha Do-yeong y Park Yeon-jin en la serie 'The Glory' | Instagram: @hereare0318

La historia de amor de Jung Sung-il, el galán que roba corazones en The Glory

El histrión conoció a la mujer de su vida a través de un amigo en común después de terminar el servicio militar a comienzos del tercer milenio. En ese entonces, tenía poco más de 20 años.

No obstante, ella se marchó a los Estados Unidos en donde estudiaba órgano de tubos en la universidad. Mientras los separaban kilómetros, Jung decidió un día escribirle un correo electrónico.

“Fui a un cibercafé para revisar mi correo electrónico y vi su nombre por accidente. Así que le escribí un correo electrónico para preguntarle cómo estaba”, contó en el programa You Quiz on the Block.

Luego de tomar la iniciativa, el artista se olvidó durante mucho tiempo de que había enviado el mensaje. “Más tarde, fui a revisar mi correo electrónico y vi su respuesta”, recordó.

Jung Sung-il está conquistando corazones por su actuación en 'The Glory' | Instagram: @ygmicael

A partir de entonces, ambos mantuvieron una comunicación constante por correos electrónicos y también llamadas. A pesar de estar en diferentes países, se enamoraron y comenzaron un noviazgo.

“Estábamos separados, pero decidimos salir. Hablábamos de nuestras luchas”, agregó el famoso. Después de mantener su romance a distancia por tres años, ella al fin regresó a Corea del Sur.

Gracias a su retorno a su país natal, los novios finalmente pudieron reunirse en persona. El famoso se acordó que el momento de su encuentro, lejos de ser incómodo, lo llenó de mucha emoción.

Tras verse cara a cara, la dupla continuó su relación sentimental; sin embargo, luego de otros tres años de amor, decidieron terminar. El destino, no obstante, tenía otros planes para ambos.

Un reencuentro inesperado y una boda exprés

Aproximadamente ocho años después de su separación, los exnovios se reencontraron inesperadamente en un hospital por una persona muy importante para los dos: la madre del actor.

Aunque no lo sabía, su mamá y su expareja mantuvieron una amistad tras ruptura. Por eso, cuando su progenitora necesitó apoyo para una cirugía, acudió a ella, quien la acompañó sin decirle a él.

“Cuando estaba en los Estados Unidos, de alguna manera, mi esposa comenzó a enviarle correos electrónicos a mi mamá. Eran amigas por correspondencia. Eran muy cercanas”, explicó.

“Cuando mi madre estaba enferma y vino a Seúl para una operación, no nos dijo nada a mí ni a mi hermana porque no quería preocuparnos. Y mi esposa llevó a mi madre al hospital”, relató.

El galán no supo que su exnovia era quien había acompañado a su mamá hasta que fue al nosocomio. Tras reencontrarse en aquel lugar, la chispa entre ellos resurgió más fuerte.

Tan solo tres meses después, la pareja caminó al altar. Se dieron “sí, acepto” en una ceremonia privada en 2015. Al año siguiente, dieron la bienvenida a su primer y único hijo.

Desde entonces, el intérprete vive feliz y enamorado de su bella familia, la cual es su gran apoyo ahora que ha alcanzado la fama mundial como el enigmático Ha Do-young en The Glory.

“Se siente bien tener interés y apoyo de las personas que te rodean y se siente especialmente bien ver a tu familia sentirse orgullosa”, expresó en una reciente plática a iMBC.

“En estos días, más personas me llaman ‘esposo de Yeon-jin’ y ‘Ha Do-young’ que mi primer nombre. Mi esposa también bromea en casa y dice ‘¡Ha Do-young!’. Estoy feliz”, destacó.

Asimismo, en una conversación para la revista Dazed, reiteró su plenitud en todos los aspectos. “En estos días, realmente todo es felicidad, pero lo que más me hace feliz es ver a mi familia feliz”, dijo.

“Un día, mi hijo de siete años llegó a casa del jardín de infantes y preguntó qué era un autógrafo porque sus maestros le habían pedido el mío”, compartió a la publicación.

“Me sentí feliz de poder hacer algo por mi hijo pequeño que ni siquiera sabe lo que es un autógrafo. Ver a mi familia feliz es mi mayor felicidad en estos días”, concluyó.

Cabe destacar que, debido a que su esposa no forma parte de la industria del entretenimiento, su nombre no ha sido revelado y el actor se abstiene de compartir fotos juntos a través de sus redes sociales.