Maribel Guardia despidió a su hijo con un video: esto es todo lo que hay detrás y no notamos

El domingo 9 de abril el hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, había sido encontrado muerto en su residencia. Fue la misma actriz quien a través de una publicación en Instagram confirmó que “lo encontraron inconsciente en su cuarto” mientras ella estaba trabajando en el teatro. Agregó que cuando llegaron los servicios de emergencia, él ya se encontraba sin vida y sin rastros de violencia y que posteriormente el parte médico indicó que la causa de muerte había sido “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.

“Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión”, escribió Maribel.

La muerte de Julián a sus 28 años ha causado gran conmoción en redes sociales y los fans, familiares y compañeros de Maribel no han dejado de mostrar sus condolencias y apoyo.

La conductora no ha dado declaraciones ni se ha dejado ver pero reapareció en su cuenta con un emotivo video con el que recordó a su hijo.

En este aparecen diferentes momentos de su vida que muestran que Maribel se hizo cargo de criar a un caballero, un hijo presente y un padre de familia entregado.

El video hace un compilado de Julián desde que era pequeño

Julián nació en 1995, fruto de la relación de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Desde que nació estuvo involucrado en el medio artístico, acompañando a sus famosos padres a sus eventos y viéndolos desarrollarse como artistas.

Su amor por el jaripeo también quedó plasmado

De hecho, en 2016, un año después de la muerte de El Rey del Jaripeo, Julián asumió el reto de hacer el papel de su padre, Joan Sebastian, en su etapa de juventud, para la serie Por Siempre Joan Sebastian. Es así como demostró su gran habilidad para cantar y manipular a los caballos.

La cercanía con sus padres

Y así como sus padres siempre estuvieron para él, él creció con un gran sentido de responsabilidad sobre su hijo y esposa.

Sus padres se separaron en 1996, tras una infidelidad de Joan Sebastian con la actriz Arleth Terán, el pequeño Julián creció entre el rancho de su padre ubicado en Taxco, Guerrero, y la residencia de su progenitora en la Ciudad de México. A pesar del golpe duro que esto puede ser para un niño, él siempre expresó el gran amor y admiración por ambos como padres y artistas.

Aunque el joven eligió ser cantante y compositor, también siguió la tradición del jaripeo de su padre y recientemente había sorprendido con sus dotes para la actuación. Al tiempo que educó su lado artístico, Julián estudió psicología. Según él mismo contaba en sus redes sociales, siempre sintió una gran pasión por la música, ya que la frase que elige compartir con sus fanáticos es: “Vivo para componer y compongo para vivir”.