Joan Sebastian honró a Julián con esta canción: ‘Lo más bello del amor se lleva en los corazones’

La relación que Julián Figueroa tenía con su padre Joan Sebastian era sublime. Aunque se separó de su madre Maribel Guardia cuando tan solo tenía un año, ellos eran muy unidos. Era el menor de sus cuatro varones. En total tuvo ocho hijos. La conexión era tan grande que le compuso dos canciones.

“Julián” fue el tema que le escribió en 1999 tras la petición que le hizo su chiquito de tan solo cuatro años, momento que el hijo de Maribel recordaba como si se tratara de un hecho reciente. En el promgrama de Despierta América en agosto del 2015, contó con detalles cómo surgió el tema.

“Lo recuerdo perfectamente: Estaba una vez en el coche con mi papá, veníamos de una presentación y escuché sus canciones y yo era su fan número uno y yo le dije: ‘Oye papá por qué no me haces una canción’ y me dijo: ‘¡Híjole, pero ya te hice una la canción de cuna’ y yo le dije: ‘No papá, pero no es lo mismo porque ahí yo acababa de nacer, necesito que me hagas una canción que diga lo que ahora sientes por mí”, narró el cantante.

Además agregó: “Dio la coincidencia de que en esa época mi padre se encontraba muy enfermo. La verdad que fue un milagro que Dios me permitió tener a mi padre tantos años. En esa época pensaba que se iba a morir en seis meses. Entonces, él hizo un vals diciéndome que iba a estar presente en cada momento de mi vida”.

Y fue como “Julián” fue un gran éxito de su álbum Secreto de Amor, con el que cerró el siglo “El poeta del pueblo”. Para el primogénito de Guardia, su padre era un gigante y sostuvo que por mucho tiempo no comprendió el significado real de este tema de regalo.

“Es una canción hermosa, en su momento yo no entendía el significado, ahora entiendo que se refiere que aunque no esté presente, va estar en cada paso que yo esté, en casa triunfo, en cada momento triste, pero también en el momento importante de mi vida como el nacimiento de mi hijo. Ahorita tal vez no esté presente, pero de algún rincón me está viendo criar a mi hijo”, contó durante una entrevista que ofreció al espacio televisivo Hoy, en julio de 2018.

Julián siempre encontraba palabras perfectas para describir a su padre: “Todas las personas que rodeamos su vida tenemos una huella, un tatuaje por así decirlo, de su presencia. Era un hombre con una magia impresionante, que lograba asombrarse en las cosas más pequeñas. Tenía los ojos de un niño. Eso es lo que extraño mucho, esa magia que le brindaba a la vida y ahora me toca transmítele esa magia que me dio a mí a mi hijo, más que llorar su muerte”.

Pero “Julián” no fue el único tema que Joan hizo pensando en su hijo. Como la música era su lenguaje, el “Rey del jaripeo” le escribió “Te quiero y necesito” a Maribel Guardia para decirle que quería tener una hijo con ella. Así lo contó el joven en “Hoy” hace siete años atrás: “Entonces, gracias a esa canción yo nací”.

Ahora los dos están en otro plano, mientras Maribel consigue las fuerzas para seguir su camino sin su hijo, quien partió de este mundo a los 27 años el pasado 9 de abril.