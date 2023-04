La hermanita de Marlene Favela en ‘Gata salvaje’ ya tiene 29 años: así de guapa luce Mayrita

Aunque la mayoría del elenco de Gata salvaje estaba compuesto por adultos, la exitosa telenovela también contó con un par de personajes infantiles que conquistaron público con su gran carisma.

Uno de ellos era la adorable Mayrita Ríos Rodríguez, la hermanita menor de la protagonista del melodrama venezolano-estadounidense, Rosaura Ríos, un rol encarnado por Marlene Favela.

Sandra Itzel tenía 7 años cuando interpretó a Mayrita en 'Gata salvaje' | (Venevisión)

Con apenas 7 años, Sandra Itzel se encargó de darle vida a la pequeña. En esa época, ya tenía tiempo actuando, pero fue gracias a este papel que saltó a la fama mundial y se grabó en la mente de muchos.

“Esta telenovela me dio lo más hermoso que se le puede dar a un latino o extranjero en general: vivir en carne propia el sueño americano…”, expresó a People en Español en el año 2017.

Sin embargo, desde el estreno de la producción de Venevisión y Fonovideo en 2002 hasta la actualidad, han pasado 21 años en los que mucho ha cambiado en la vida de la estrella infantil.

El gran cambio de Mayrita, la hermana de Rosaura en Gata salvaje

Hoy en día, Sandra Itzel está convertida en una guapa y talentosa mujer de 29 años que sigue vinculada al mundo del espectáculo con una exitosa carrera como actriz y también cantante.

Luego de finalizar su extraordinaria actuación en Gata salvaje en 2003, la artista continuó creciendo como persona en simultáneo con su trayectoria artística, pero sin descuidar su educación normal.

“Gracias a Dios, no he parado de trabajar y creo que gran parte de mi trayectoria se la debo a Gata salvaje, esta telenovela me abrió las puertas del mundo entero…”, dijo a la revista antes citada.

En total, desde la última vez que encarnó a Mayrita, la intérprete ha formado parte del elenco de 11 producciones televisivas dentro y fuera de su México natal, de acuerdo a su perfil en IMDb.

Ángel rebelde (2004), El Talismán (2012), Cosita linda (2013), ¿Quién mató a Patricia Soler? (2015) y El señor de los cielos (2015) son algunos de los proyectos en los que ha participado.

A la par, se ha mantenido vigente en la TV como conductora de programas como Justo a tiempo (2011) o participando en realities como Así se baila (2021) e Inseparables: amor al límite (2022).

Por otro lado, aunque la pantalla chica ha sido la plataforma que la vio nacer y la consolidó como estrella, Itzel también ha tenido actuaciones en obras teatrales musicales y en cortometrajes.

En cuanto a su carrera musical, comenzó a cantar desde temprana edad con su participación en musicales y posteriormente con su formación en la banda grupera infantil Corazón de caramelo, según Univisión.

En 2006, debutó como solista con el lanzamiento de su álbum Abre tu corazón. Más tarde, lanzó otros dos discos: Nada de nadie (2008) y Atrévete (2013).

Asimismo, probó suerte participando en La Academia Bicentenario, la octava temporada del famoso reality show musical mexicano en 2010, aunque finalmente no logró alzarse con la victoria.

Actualmente, Sandra está dedicada a su faceta musical como vocalista de la banda La Sonora Dinamita desde 2019. No obstante, en febrero lanzó un sencillo en solitario: Ya nada tiene sentido.

Con respecto a su vida personal, la también youtuber e influencer se encuentra aparentemente soltera desde su divorcio del actor cubano Adrián Di Monte en 2021. La pareja estuvo 8 años casada.

Por otro lado, en Instagram, la eterna Mayrita Ríos cuenta con un millón de seguidores a los que continuamente comparte vistazos a su vida diaria, sus proyectos y presume su indiscutible belleza actual.

En cada postal que publica es más que evidente lo mucho que ha cambiado los últimos 21 años de su vida y lo poco que queda de la tierna niña que actuó en el inolvidable melodrama Gata salvaje.