Anuel AA habla del falso amor pero le recuerdan todos sus desplantes a Yailin

Anuel AA ha protagonizado distintos escándalos amorosos desde que terminó su compromiso con Karol G, pues a solo meses de haberle puesto fin al romance que presumía en redes sociales se hizo novio de Yailin La Más Viral, por lo que muchos opinan que engañó a La Bichota con ella.

Aunque en 2022 se casó con quien ahora es madre de su tercera madre, hace unas semanas atrás confirmaba su separación a menos de un año de su ceremonia y ahora ha colgado un mensaje sobre lo decepcionado que está con el amor.

“Mami esta viva ❤️‍🔥🙏🏽 AHORA no voy amar a otra mujer, solo a mi hermana y a mis 2 hijas bellas también 💕💞 enamorarse es hacer un pacto con lucifer 🤝🏾💀 al final del camino el falso amor te va joder…”, comentó.

Los desplantes que Anuel AA le hizo a Yailin y que ahora le recuerdan

Los internautas no se han mostrado ajenos al comentario del reguetonero a semanas de haberse convertido en padre de Cattleya, su hija con Yailin y haber reconocido a Gianella, la bebé que tuvo con la modelo colombiana Melissa Vallecillo, y a quien finalmente reconoció tras haber dudado de la palabra de la mujer.

Para muchos Anuel intenta ha intentado hacerse la víctima cuando le ha fallado a todas las mujeres con las que ha estado, y especialmente recordaron los desplantes que tuvo con su ahora exesposa.

Tras el noviazgo del boricua con la dominicana, surgió una ola de criticas y señalamientos hacia Yailin al exponerla como “la otra” en la relación que tuvo con Karol, y pese a todo el hate que recibió, él nunca salió en su defensa.

Por si fuera poco, luego que Melissa revelara que había tenido una hija con él, tampoco aclaró si se trató de una infidelidad hacia su entonces pareja, simplemente se aseguró de dejar claro que solo fue una noche de pasión.

Distintos usuarios también le reprochan que haya hecho pública su ruptura con Yailin a pocas semanas del nacimiento de la pequeña y en medio de la depresión que atravesaba ella a causa del embarazo.

“Nunca hiciste nada con el bullyng masivo qué las seguidoras de tu ex hicieron a Yailin, yo la admiro por tanto odio destilado y al final terminaste alimentándose, por qué al menos si terminaron no lo publiques y menos en el momento de su embarazo casi en la etapa final. Te comportarte como un perro”, “Yailin es demasiado para ti tú nunca valoras ninguna mujer… ella fue la que salió perdiendo pensando que contigo si podría tener su familia demasiada mujer para ti”, “u permitiste que se burlaran de Yaillin con tu arranque de Lives , tú alimentaste la burla hacia ella , te quedaste callado cuando la insultaban y le decían cosas”, “Pero si tú no te amas ni a tu mismo. Mira que dejar a tu esposa embarazada es de lo peor. Y ella calladita sin decir nada y tú puya y puya”, es aprte de los comentarios.