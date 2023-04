5 bikinis de Karol G con los que probó que todos los cuerpos son hermosos: “Ella es una diosa latina”

Las redes sociales siguen encendidas por Karol G, quien reclamó en un mensaje a la revista estadounidense GQ la portada de la edición de abril/mayo, donde aparece una fotografía suya que fue retocada porque “no me representa”, escribió la cantante colombiana.

La Bichota en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 61 millones de seguidores, asegura que desde un principio no estuvo de acuerdo con la imagen. ”Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Aun cuando la antioqueña de 35 años agradeció a la revista por haberla seleccionado como imagen para su portada, criticó que divulgaran la imagen sin tomar en cuenta que ella estaba en desacuerdo con los ajustes.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, destacó la cantante colombina.

Con rollitos y todos es una “diosa”

Para nadie es un secreto que Karol G se muestra en sus redes sociales tal como es con sus rollitos, su celulitis y con su rostro atractivo y sensual.

Los “retoques digitales” no existen para ella y eso lo que la ha convertido en un ejemplo para sus fans a quienes les envía mensajes positivos que se quieran así mismas porque las mujeres y, especialmente las latinas, son bellas como las miren.

Entre las fotos que comparte La Bichota, destacan las que sale en bikinis que inmediatamente se convierten en tendencia en la moda.

Reina de los looks en bikini

Sus seguidores coinciden que Karol G es una reina de los looks de playa y en cada fotografía se inunda de comentarios alabando su estilo e incluso la llaman “diosa latina”.

Ya sea en un bikini fuscia, verde, pastel, plateado o estampado, Karol G resalta sus atributos y considera que las “curvas siempre estarán de moda”.