Las 3 veces que Evaluna mostró sus estrías para enviar un poderoso mensaje a las mujeres

Evaluna Montaner es una de las cantantes más jóvenes y exitosas de los últimos tiempos, a sus 25 años de edad, ha formado una familia con su esposo y cantante, Camilo, y su hija, Indigo.

Evaluna Montanter se muestra al natural con sus estrías

Fue en abril de 2022, cuando Evaluna se convirtió en madre por primera vez al dar a luz a Indigo, en su propia casa, rodeada de su familia y seres queridos, desde entonces, los padres no han mostrado la cara de la pequeña para protegerla y cuidarla, pero si comparten su día a día en redes sociales.

Entre esas imágenes y videos que comparte Evaluna, dejó ver por primera vez su abdomen tras dar a luz a su hija, Indigo, y se atrevió a mostrar las estrías que quedaron del embarazo. Algo totalmente normal en el cuerpo de una mujer, pues la piel se estira durante la gestación, y vuelve a la normalidad tras nacer el bebé.

Su mensaje de empoderamiento a través de la fotografía

La cantante también reveló que se había “enojado” con su cuerpo por los cambios sufridos que no le gustaban, pero los terminó aceptando, enviando en el proceso, un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres que son madres.

“Siempre quise tener el ‘cuerpo perfecto’. El abdomen de tal persona, la piel de otra, las piernas largas y firmes como fulanita… y por andar comparando no pude disfrutar del cuerpo perfecto para mí. El mío, el que tengo, el que Dios diseñó para mí”, dijo.

“Sé que muchos me van a decir: ‘De qué te quejas si tu cuerpo está bien’ o algo así, pero justamente ese es el problema, que cuando me miraba al espejo siempre veía lo que me faltaba y no lo que ya tenía”, agregó.

Para terminar “con mi tamaño minúsculo, mis caderas grandes, y mi barquito de papel navegando en estrías”, una frase que le valió para tener el apoyo de sus seguidores.