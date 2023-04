¿Quiénes son los hijos de Alfredo Adame y por qué lo niegan como padre?

Alfredo Adame se convirtió en uno de los actores más criticados y rechazados de la televisión mexicana ante las constantes escenas de violencia que ha protagonizado en los últimos meses, además, de su irremediable relación con algunos de sus hijos a quienes ha negado rotundamente.

El comportamiento de Alfredo ha sido duramente señalado, no solo por los escándalos que ha protagonizado, sino por la manera despectiva en la que se ha referido a sus primogénitos.

Recientemente, el actor volvió a enfrentar una disputa con uno de ellos, luego que uno de ellos rechazara que sea parte de la próxima Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ de CDMX, pues no tuvo apoyo de su parte cuando salió del closet, por lo que no considera que sea un digno representante para la comunidad.

“Es su ardor porque les dejé de pagar la escuela y les dejé de dar dinero después de que me di cuenta que me robaron el pasaporte para que no me fuera a Estados Unidos, entonces, lo que diga este tipo Sebastián Adame me tiene sin cuidado, yo con Sebastián no quiero volver hablar en mi vida, no lo quiero volver a ver en mi vida”, dijo el histrión.

Ellos son los hijos de Alfredo Adame

Vanesa Adame

Vanesa es la hija mayor de Alfredo quien tiene 43 años y hasta el momento es con la única que mantiene una buena relación, aunque no siempre se llevaron bien, pues años atrás estuvieron distanciados. Sin embargo, solo a ella y a sus nietos considera como su familia.

Diego Adame

Este fue el primer hijo que tuvo de su matrimonio con Mary Paz Banquells. Con 30 años tiene una maestría en “Dirección de Empresas”, desempeñándose en el área de Marketing de varias empresas.

De igual manera, ha mostrado su faceta como actor durante producciones de doblaje. Fue el encargado de la voz de “Ran Haitani” del popular anime “Tokyo Revengers”.

Alejandro Adame

El segundo hijo de Adame tiene 28 años y es quien tiene mayor parecido físico a su padre. Sin embargo, suele ser bastante r3eservado con su vida privada al no exponerse en redes sociales.

Sebastián Adame

Es con este último con quien ha mantenido constantes dimes y diretes. El joven de 24 años también ha incursionado como actor de doblaje para “Tokyo Revengers”, pero haciendo el personaje de “Chifuyu Matsuno”.

Además, es miembro de la comunidad LGBT+, al igual que con sus otros hermanos tiene una nula relación con su padre.

“No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No llevan mi sangre, los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año”, llegó a declarar el artista.

Alfredo llegó a comentar que fue su ex esposa quien los puso en su contra por lo que decidió alejarse al verlos indiferentes.

¡Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame, nos comparte en exclusiva su molestia al saber que su padre sí asistirá a la marcha del orgullo! 😱📺 #VLA #EsteMartesEstoy pic.twitter.com/PUQPq3HKMX — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 4, 2023

“Me lastimó que la mamá de ellos los alienara de esa manera en mi contra y empezaran a actuar en mi contra al grado de que llegue incluso a desconocerlos y desheredarlos porque no concebía por qué siendo yo tan buen padre me habían tratado de esa manera, entonces pensé que no merecía ese trato y por eso adopté esa actitud”, admitió.