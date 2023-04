El pasado lunes 4 de marzo, el actor de cine y televisión oriundo de República Dominicana, Andrés García, perdió la vida a los 81 años de edad tras varias complicaciones derivadas de cirrosis, enfermedad con la cual ha estado luchando desde hace un par de meses.

Muere Andrés García a los 81 años de edad. / Instagram @andresgarciatvoficial

Con emotivo mensaje, Anahí se despide de Andrés García

Tras su fallecimiento, varias personalidades del mundo del entretenimiento le dedicaron unas emotivas palabras de despedida, entre ellas, la cantante y actriz Anahí, “No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”.

No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés. — Anahi (@Anahi) April 4, 2023

Cabe señalar que en múltiples ocasiones, la integrante de RBD reveló que consideraba a Andrés García como su segundo padre, ya que, cuando era más joven el actor le brindó su apoyo cuando atravesaba por varios problemas alimenticios.

Con emotivo mensaje, Anahí se despide de Andrés García. / Foto: Especial

“Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí es como un papá, pero además de todo eso, para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando yo estaba más desubicada en la vida y enferma y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino”, dijo Anahí en una entrevista.