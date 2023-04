Shakira se vistió de ‘Capitana Latinoamérica’ después que Piqué hiciera comentario molesto sobre los latinos

La historia de Shakira y Piqué es por todos conocida mundialmente, el despliegue mediático que se ha hecho con el cubrimiento de la información desde que se empezaron a escuchar los rumores de separación, hasta su confirmación y todo lo que se ha desarrollado luego de esto, tienen hace meses a los fans y hasta a los desprevenidos pendientes de los hechos.

Lo más reciente que ha tenido en el foco a la colombiana y el español ha sido la mudanza de la cantante a los Estados Unidos, una decisión que tomó desde que se confirmó la ruptura de la pareja, algo que inicialmente generó varios conflictos entre ambos porque esto implica que Sasha y Milan, hijos de la pareja estén lejos de su padre, por lo que el exfutbolista no accedió fácilmente, aunque argumentando la tranquilidad de los pequeños lejos de Barcelona accedió a dejarlos ir con la condición de poderlos visitar cuando quiera.

Aunque con la colombiana lejos de España se presumía que la tranquilidad volvería para los dos lados, un reciente comentario de Piqué durante una entrevista, volvió a encender el ambiente. Allí expresó “Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles...” a lo que sumó, “no me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer”.

Podría haber dicho mi ex pareja y ya está... Pq tiene que decir mi pareja latinoamericana, esa connotación sobraba, habla despectivamente de la madre de sus hijos, es que es bastante feo. Que tristeza como pudo Shakira estar tantos años con este chico.... pic.twitter.com/N3jGieSiyS — cookie (@vetelgeus) April 1, 2023

No pasó mucho tiempo antes que Shakira publicará en su cuenta de Twitter un mensaje que fue tomado como una respuesta de la colombiana ante lo dicho por su ex. En el tweet se puede leer “Orgullosa de ser Latinoamericana” texto acompañado de los emojis de las banderas de los países que componen esta parte del continente.