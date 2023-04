La hija mayor de Jacky Bracamontes cumplió 10 años y así ha crecido: ¿se parece a la actriz?

Aunque parece que fue ayer cuando Jacky Bracamontes y Martín Fuentes se convirtieron en padres con el nacimiento de la mayor de sus cinco hijas, Jacqueline, la realidad es que ya pasaron 10 años.

Durante este tiempo, los cambios que ha tenido su primogénita son innegables y han sorprendido mucho tanto a la familia de la pequeña como a los fieles seguidores de sus famosos padres.

Por esto, a continuación, te mostramos cómo ha sido la transformación de la mayor de los Fuentes-Bracamontes desde su llegada al mundo hasta su espectacular décima fiesta de cumpleaños.

La evolución de la hija mayor de Jacky Bracamontes

Jacqueline Fuentes nació el 28 de marzo de 2013. Su nacimiento representó un momento agridulce para sus papás, puesto que la actriz estaba embarazada de mellizos: una niña y un niño.

Desgraciadamente, el varoncito al que llamaron Martín falleció días antes en el vientre. A la par de la dolorosa pérdida, la pequeña Jacky tuvo que pasar un tiempo en terapia intensiva.

“Mi primer embarazo era un niño y una niña y en la semana 34 empecé con contracciones. Cuando yo empecé con las contracciones el bebé ya había fallecido y por eso empecé con las contracciones, pero obviamente no se sabía”, recordó Bracamontes en un encuentro virtual de Telemundo.

“Lloré mucho, durante fácil un mes sin parar todos los días. Por otro lado, tenía la ilusión de que mi Jacky estaba en terapia intensiva, iba todos los días a verla, a alimentarla, pero estaba yo en una depresión muy fuerte”, confesó.

Jacky Bracamontes con su hija mayor | (Instagram: @jackybrv)

“Una persona me dijo: ‘Jacky deja de decir el por qué sino para qué. Cambia la pregunta’. Eso fue lo que me hizo clic: el ok, ‘¿para qué me pasó esto a mí?”, rememoró.

“Yo sentí que ese bebé vino a salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si hubiera estado sola y me hubiera pasado eso, Jacky no hubiera estado en este mundo, entonces a mí me ayudó mucho eso”, develó.

Desde entonces, la artista ha compartido incontables momentos en los que ha dejado ver cómo ha crecido su princesa mayor hasta convertirse en una niña de 10 años noble, inteligente, talentosa y protectora de sus hermanas menores.

Jacky Bracamontes con su hija mayor | (Instagram: @jackybrv)

El primer cumpleaños

El primer cumpleaños de “Jackita”, como sus papás la llaman cariñosamente, fue con motivo de Minnie Mouse y se distinguió por ser muy sencillo con un pequeño pastel y algunos invitados.

En las imágenes de la celebración, la pequeña lució adorable en un vestidito rosa con lunares blancos y una diadema negra con orejitas de ratón y un lazo a juego típico del personaje de Disney.

Jacky Bracamontes con su hija mayor | (Instagram: @jackybrv)

Feliz día, mamá

Al llegar a los dos años, la melenita de Jacky ya estaba más larga y se volvió rizada. Así quedó evidenciado en una postal que la intérprete publicó junto a la niña por el Día de las Madres en 2015.

En la instantánea, la famosa carga a su hija con un brazo, mientras con la otra mano muestra una tarjeta que ella le hizo en la escuela para felicitarla por la fecha. Ambas mostraron amplias sonrisas.

Jacky Bracamontes con su hija mayor | (Instagram: @jackybrv)

Un “estirón” a los 3

Cuando llegó el momento de celebrar los 3 años de Jacky, sus padres decidieron hacerle una fiesta con temática de Frozen. En una foto del festejo, se ve a la niña luciendo tan grande como adorable.

Y es que, entre un año y otro, la pequeña se dio un importante estirón que quedó en evidencia cuando la retrataron frente al pastel de cumpleaños número tres que sus papás le compraron.

Hija mayor de Jacky Bracamontes | (Instagram: @jackybrv)

Muy unidas desde siempre

Jacky Bracamontes es muy unida a su hija mayor desde siempre y así lo ha dejado ver en muchas postales con su “mini Jacky”. Tal como esta selfie publicada en mayo del año 2018.

En el retrato, madre e hija posan para la cámara con mucha actitud desde un yate mientras lucen bañadores acordes a su estilo y gorras con estampado de Minnie Mouse idénticas.

Jacky Bracamontes con su hija mayor | (Instagram: @jackybrv)

Toda una princesa

Cuando Jacky llegó a sus 5 años, sus papás se lo celebraron con dos festejos. En uno de ellos, la niña lució adorable con un lindo conjunto y una corona de cartón para convertirse en princesa.

Durante la celebración, la niña posó con sus progenitores y también con una muñeca a la cual coronó también con una tiara de cartón para hacerla una soberana de la realeza como ella.

Jacky Bracamontes con su hija mayor | (Instagram: @jackybrv)

Una gran acompañante

A lo largo de los últimos años, Bracamontes ha demostrado que su hija mayor es su mejor acompañante ya sea a paseos por la ciudad o compromisos en su trabajo como conductora.

En 2019, la famosa lo probó al compartir en su Instagram que su primogénita, de entonces 6 años, la había acompañado a las grabaciones de La Voz USA con un retrato de ambas tras bastidores.

Jacky Bracamontes con su hija mayor | (Instagram: @jackybrv)

¿Rumbo a Miss México?

En 2020, la histrionisa de Rubí subió una serie de postales de sus hijas mayores posando con la banda y corona que ganó cuando se alzó con el título Nuestra Belleza México en el año 2000.

En la galería, Jackita sorprendió a los seguidores de la estrella por lo enorme que lucía a sus 7 años. Además, al igual que sus hermanas, demostró su personalidad y carisma como toda una miss.

Hija mayor de Jacky Bracamontes | (Instagram: @jackybrv)

Con talento para las selfies

Más tarde, en 2021, la conductora de televisión presumió a Jacky en una galería de selfies en donde demuestra dotes de modelo haciendo varias poses con un maquillaje muy sencillo.

“Ya tengo quien me enseñe a hacer selfies...”, comentó la famosa en la descripción de la publicación en donde sus fans no ocultaron su sorpresa por lo grande que lucía su nena a sus 8.

Hija mayor de Jacky Bracamontes | (Instagram: @jackybrv)

Una niña muy deportista

Todas las hijas de la modelo son muy deportistas gracias a la influencia de su esposo, el piloto Martín Fuentes, en su crianza. Por esto, las cinco constantemente hacen actividades físicas.

Por supuesto, cada una tiene sus favoritas. En el caso de Jacky, se tratan del tenis, la gimnasia y la danza. No obstante, también se suma a todos los deportes que hacen en familia, como esquiar.

En 2022, la intérprete compartió retratos de sus hijas mientras esquiaban durante sus vacaciones de fin de año en Colorado. En su foto, su primogénita sorprendió otra vez con su crecimiento a los 9.

Hija mayor de Jacky Bracamontes | (Instagram: @jackybrv)

El décimo cumpleaños

Finalmente, el pasado 28 de marzo, “Jackita” llegó a los 10 años. Sus papás, como de costumbre, organizaron una gran fiesta para celebrarla unos días antes. En esta ocasión, el tema fue la gimnasia.

Por esto, el festejo se llevó a cabo en un gimnasio donde su hija mayor, sus amigas y sus hermanas, Carolina, Renata, Emilia y Paula, hicieron actividades relacionadas a la disciplina que practican.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad mexicana compartió fotos y videos de la celebración de su hija mayor y recordó a su hijo Martín, quien también cumpliría 10.

“Happy 10th bday mi Jacky hermosa. Papá y yo te amamos con el alma. Hace 10 años nos convertiste en papás por primera vez”, escribió en una galería con fotos del evento.

“Nos cambiaron la vida tú y tu hermanito que nos cuida a diario desde el cielo. Te amamos”, concluyó. Por su parte, su papá le dedicó un mensaje con un video de cuando era más pequeña.

“Hoy hace 10 años mi vida cambió. Nació mi hija Jacqueline y cambiaste la vida de tu mamá @Jackybrv y la mía, llegaste a enseñarnos muchas cosas”, expresó al pie del clip.

“Te amo por ser una niña con un corazón enorme, la cual ama, adora y cuida a sus hermanas. Eres la mejor big sister que pueden tener”, finalizó la tierna dedicatoria.