Estas 5 fotos de Michelle Renaud inspiran a las madres solteras a darse una segunda oportunidad

Aunque parezca que volver a amar es imposible, famosas como Michelle Renaud nos confirman que la vida no acaba tras una separación.

Al contrario, comienza una nueva realidad que podemos aprovechar al máximo y eso incluye atrevernos a vivir una historia de amor que nos llene de paz, felicidad y satisfacciones.

Así le pasó a la mexicana que le abrió el corazón a Matías Novoa tras dos separaciones: en primer lugar, con el papá de su hijo, Josué Alvarado, con quien terminó en 2018, y posteriormente con Danilo Carrera, quien no quería tener una familia a su lado.

Después de tales decepciones monumentales, Michelle Renaud se encuentra más feliz que nunca al lado de su nueva pareja tal como confirman las fotos en redes sociales.

Junto con el chileno ha encontrado estabilidad y en especial, un proyecto de vida en común. Los hijos de los dos comparten como toda una familia, ya viven juntos y hasta no se cohíben en decir que quieren traer otro niño al mundo.

Por eso, un divorcio no es una condena, ni tampoco deberíamos frustrarnos a vivir más amores, aunque la soltería no tiene nada de malo. Es mas, el amor aparecerá en el momento que menos lo esperas, solo hay que estar abiertas a recibirlo.

En el caso de la mexicana pasó tras conocerse en las grabaciones de la telenovela, La Herencia. “Es una mujer guerrera, luchadora. Yo la admiro muchísimo y eso fue lo que me enamoró de ella”, dijo con mucha ilusión Matías Novoa en el pasado.

“Con Matías me doy cuenta que donde no quieres cambiar al otro, ahí es. Donde puedes decir todo lo que sientes bueno o malo, ahí es. Donde te sientes libre y libre de ser quien eres, ahí es. Donde no se buscan problemas si no soluciones, ahí es”, expresó ella también en su perfil.