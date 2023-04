Experto en lenguaje corporal asegura que Meghan Markle finge su felicidad “sus expresiones son exageradas”

La vida de Meghan Markle no ha parado de dar giros desde que conoció al príncipe Harry, pero lo que para muchos podría ser una historia de amor que parece haber salida de un cuento de hadas, donde todo se hace por amor; quizás no sea así y tal vez haya algunas cosas que la ex actriz esté ocultando a su esposo, hijos y fanáticos.

Algunos de los mayores detractores de Markle aseguran que la nacida en Canoga Park no es más que una interesada, mientras que otros afirman que, desde que conoció al hijo de Lady Di solo se ha dedicado a manipularlo, mientras que, los que están de su lado afirman que Meghan es una mujer inspiradora y llena de amor. Pues, veamos lo que dice su lenguaje corporal.

Experto en lenguaje corporal revela la verdad detrás de las expresiones de Meghan Markle

Este particular y polémico análisis viene de la mano de Jesús Enrique Rosas, un experto mejor conocido como The Body Language Guy en YouTube, ha hablado recientemente de la esposa del príncipe Harry y afirma que su lenguaje corporal revela que no es feliz y simplemente lo oculta ante todos.

“Lo primero que notas son las expresiones faciales, y oh Dios mío... ¿por qué nuestra siempre gloriosa duquesa abre su boca así?” comentó el experto, quien añadió “Es muy bueno que los paparazzi se aseguraran de que cada toma de Meghan fuese ella sonriendo”.

De acuerdo a Enrique, Meghan estaría dejando que los fotógrafos se acerquen a ella sin ningún inconveniente para poder usar “expresiones muy exageradas”, con las cuales busca vender la idea de que es feliz, mientras que, el resto de su cuerpo estaría dando la información contraria.

Experto en lenguaje corporal habla sobre la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry

Además de hablar sobre una serie de fotos de Meghan en público, el experto también se detuvo a comentar ciertas cosas sobre la seguridad de la pareja, realizando un comentario en contra de las constantes quejas por privacidad de la pareja.

“Si quieren tanta privacidad, ¿por qué están sentados al aire libre, justo al lado de una barandilla de vidrio? No tiene sentido que, si quieres privacidad, cenes en un lugar tan abierto” concluyó el experto, quien cree que probablemente se trate de otra técnica para vender la falsa felicidad.