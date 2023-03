Ex de Luis Miguel apoya a Aracely Arámbula y muestra la importancia del defendernos entre mujeres

Stephanie Salas no dudó en mostrar sororidad a Aracely Arámbula. (Instagram @stephaniesalasoficial / @aracelyarambula)

Aracely Arámbula sorprendió al mundo del espectáculo hace unas semanas atrás al demandar a Luis Miguel por no pagarle lo correspondiente al pago de la pensión alimentaria de sus hijos desde 2019 y ahora Stephanie Salas, ex del cantante ha sido consultada al respecto.

Salas vivió lo mismo ante la polémica relación que tuvo con El Sol de México de quien se separó cuando estaba embarazada de su hija Michelle Salas y nunca le pidió nada para ella, pues se encargó de darle todo a su primogénita.

Y es que las relaciones amorosas no han sido un fuerte para el cantante que se mantiene como uno de los más importantes de la industria, pues incluso su rol de padre ha sido duramente criticado al no dedicarles tiempo, ni cumplir con el deber económico.

Esto opinó Stephanie Salas sobre la demanda a Luis Miguel

Ante la polémica que enfrenta su expareja, Salas fue consultada sobre que opinaba de la decisión de Aracely tras una ardua batalla legal por el cumplimiento de Luis Miguel a sus hijos; Miguel y Daniel.

“La verdad, estoy muy ajena a eso. No sabría [qué decir]. Bueno, cada quien hace lo correcto, lo que tiene que hacer”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que como mujer apoyaba la postura de Arámbula.

“Como mujer [apoyó a Aracely Arámbula] cien por ciento”, remarcó.

Sus palabras se dan luego del escándalo familiar que atraviesa luego que se diera a conocer que su tío Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna perpetraron un robo en contra de su abuela Silvia Pinal e incluso, la mujer aceptara que dichos audios eran verdaderos e intentó deslindar a su marido de cualquier responsabilidad.

“La verdad, una situación deplorable, muy triste, lamentable. ¿Qué puedo decir? No tengo palabras para lo que está pasando. No me quiero meter en los adentros familiares porque es un tema delicado, es un tema personal, si lo ven así, familiar. Que se resuelva internamente es lo único que pido y que las cosas vayan a buen puerto”, dijo.

Mientras tanto ella prefiere mantenerse enfocada en sus compromisos laborales, mientras disfruta de su romance con romance con Humberto Zurita, con quien presume sus viajes y paseos en familia, con los que demuestran que para el amor no hay edad.